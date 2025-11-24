DRAMA U LUCI NA DUNAVU, POLETELI NEMAČKI AVIONI! Balkanska zemlja hitno reagovala zbog napada, odjekuju eksplozije

USRED pregovora o okončanju rata, Rusija je nastavila noćne napade dronovima na civilnu i lučku infrastrukturu Ukrajine blizu granice sa Rumunijom, saopštilo je ranije danas Ministarstvo odbrane te članice NATO.

- Sistemi za praćenje radara otkrili su vazdušne ciljeve koji su se kretali ka Izmailu, a dva nemačka aviona Jurofajter Tajfun, koji su sprovodili pojačane misije vazdušnog policijskog nadzora, poletela su da prate vazdušnu situaciju. Dronovi su nestali sa radara, ubrzo nakon što su prijavljene eksplozije u Izmailu - navodi se u saopštenju ministarstva Rumunije.

Last night, 🇩🇪 Eurofighter jets stationed under enhanced Air Policing South in Romania were scrambled following drone activity in Ukrainian airspace near the 🇷🇴 border. Our crews conducted a swift and professional assessment of the situation before safely returning to base. pic.twitter.com/tjGaPrKGJZ — Germany at NATO (@GermanyNATO) November 24, 2025

Nisu otkriveni upadi bespilotnih letelica u rumunski vazdušni prostor, a avioni Jurofajter Tajfun vratili su se u 57. vazduhoplovnu bazu u 01.01. ujutru.

Rumunija deli granicu od 650 km sa Ukrajinom. Fragmenti ruskih dronova su više puta padali na njenu teritoriju dok Moskva napada ukrajinsku lučku infrastrukturu preko Dunava iz Rumunije.

Luka Izmail, koja se danas našla na meti Rusije, takođe se nalazi na Dunavu.

