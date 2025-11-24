"TAMO JE JEDAN LEŠ NA DRUGOM" Presretnut razgovor dva ruska vojnika - otkriveni šokantni detalji
UKRAJINSKA vojna obaveštajna služba (GUR) objavila je presretnuti telefonski poziv koji otkriva katastrofalne ruske gubitke u oblasti Serebrjanske šume u Luganskoj oblasti.
Na snimku, ruski vojnik opisuje zonu užasa sa desetinama leševa, izveštava Kijev post.
U razgovoru, vojnik upozorava svog prijatelja da je raspoređivanje u sektor Serebrjanske šume praktično smrtna kazna.
On opisuje jeziv prizor "desetina" tela razbacanih po šumi, od kojih mnoga još uvek nose oznake Vazdušno-desantne brigade Vostok.
- Uđeš u šumu i tamo je jedan leš na drugom - kaže vojnik.
"Svi momci koji tamo leže imaju iste oznake – taj prokleti Vostok. Tamo ih ima desetine razbacanih."
Prema presretnutom pozivu, ruske vazdušno-desantne i jurišne jedinice trpe gotovo potpuno uništenje dok pokušavaju da napreduju kroz šumovit teren.
Vojnik prepričava kako je jedna jedinica navodno izgubila celu četu – 200 ljudi, ozbiljno", kaže on tokom nedavnih operacija.
"100% ćeš završiti u vreći za leševe"
On poziva svog sagovornika da se ne prebacuje u jedinicu koja se bori u Serebrjanskoj šumi, rekavši da je izbor između 90% šanse za preživljavanje negde drugde i "100% ćeš tamo biti u vreći za leševe".
Ukrajinska obaveštajna služba je ponovila da svaki ruski vojnik koji želi da izbegne da postane "još jedno telo u Serebrjanskoj šumi" može da kontaktira telefonsku liniju za predaju "Želim da živim" na Telegramu, nudeći šansu da spase svoj život.
Kijevska inicijativa "Želim da živim" pruža uputstva i garancije ruskim vojnicima koji žele da se bezbedno predaju ukrajinskim snagama.
Kuvari upadaju na prve linije fronta
Nedavni presretnuti pozivi takođe su otkrili pogoršanje uslova u ruskoj vojsci. Jedan vojnik se žalio na nedostatak osnovnih zaliha, što je dovelo do pogibije vojnika tokom misija snabdevanja, dok je drugi priznao da je razno osoblje – uključujući kuvare – korišćeno kao pešadija tokom frontalnih napada.
Ranije prošle godine, Kijev post je takođe intervjuisao "Mariju", profesionalnu prisluškivačku službenicu iz HUR-a, koja je rekla da su "lude" stvari koje se čuju u presretnutim pozivima zapravo stvarne, uprkos njihovoj često skandaloznoj prirodi.
- Sve su stvarne, iako mogu delovati ludo. Ponekad ne mogu da verujem šta čujem, ali imamo ono što imamo - rekla je.
(Index.hr)
BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
Preporučujemo
SVET SE PRETVORIO U UHO Oglasio se Putin o miru u Ukrajini i podeli teritorije: "Može biti konačno rešenje - ali SAD verzija"
24. 11. 2025. u 15:22 >> 15:22
KOŠTA I LAJEN O RATU U UKRAJINI: Novi zamah ka miru, EU nastavlja sa podrškom Kijevu
24. 11. 2025. u 15:06
PREDSEDNIK SLOVAČKE: Trampov mirovni plan veliki korak u pravom smeru
24. 11. 2025. u 14:55
PUJ PIKE NE VAŽI: Šta piše u OBRISANOM 3. članu SAD plana za mir u Ukrajini?
24. 11. 2025. u 13:46 >> 14:24
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)