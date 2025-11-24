UKRAJINSKA vojna obaveštajna služba (GUR) objavila je presretnuti telefonski poziv koji otkriva katastrofalne ruske gubitke u oblasti Serebrjanske šume u Luganskoj oblasti.

Foto: Shutterstock

Na snimku, ruski vojnik opisuje zonu užasa sa desetinama leševa, izveštava Kijev post.

U razgovoru, vojnik upozorava svog prijatelja da je raspoređivanje u sektor Serebrjanske šume praktično smrtna kazna.

On opisuje jeziv prizor "desetina" tela razbacanih po šumi, od kojih mnoga još uvek nose oznake Vazdušno-desantne brigade Vostok.

- Uđeš u šumu i tamo je jedan leš na drugom - kaže vojnik.

"Svi momci koji tamo leže imaju iste oznake – taj prokleti Vostok. Tamo ih ima desetine razbacanih."

Prema presretnutom pozivu, ruske vazdušno-desantne i jurišne jedinice trpe gotovo potpuno uništenje dok pokušavaju da napreduju kroz šumovit teren.

Vojnik prepričava kako je jedna jedinica navodno izgubila celu četu – 200 ljudi, ozbiljno", kaže on tokom nedavnih operacija.

"100% ćeš završiti u vreći za leševe"

On poziva svog sagovornika da se ne prebacuje u jedinicu koja se bori u Serebrjanskoj šumi, rekavši da je izbor između 90% šanse za preživljavanje negde drugde i "100% ćeš tamo biti u vreći za leševe".

Ukrajinska obaveštajna služba je ponovila da svaki ruski vojnik koji želi da izbegne da postane "još jedno telo u Serebrjanskoj šumi" može da kontaktira telefonsku liniju za predaju "Želim da živim" na Telegramu, nudeći šansu da spase svoj život.

Kijevska inicijativa "Želim da živim" pruža uputstva i garancije ruskim vojnicima koji žele da se bezbedno predaju ukrajinskim snagama.

Kuvari upadaju na prve linije fronta

Nedavni presretnuti pozivi takođe su otkrili pogoršanje uslova u ruskoj vojsci. Jedan vojnik se žalio na nedostatak osnovnih zaliha, što je dovelo do pogibije vojnika tokom misija snabdevanja, dok je drugi priznao da je razno osoblje – uključujući kuvare – korišćeno kao pešadija tokom frontalnih napada.

Ranije prošle godine, Kijev post je takođe intervjuisao "Mariju", profesionalnu prisluškivačku službenicu iz HUR-a, koja je rekla da su "lude" stvari koje se čuju u presretnutim pozivima zapravo stvarne, uprkos njihovoj često skandaloznoj prirodi.

- Sve su stvarne, iako mogu delovati ludo. Ponekad ne mogu da verujem šta čujem, ali imamo ono što imamo - rekla je.

(Index.hr)

