Svet

"TAMO JE JEDAN LEŠ NA DRUGOM" Presretnut razgovor dva ruska vojnika - otkriveni šokantni detalji

В.Н.

24. 11. 2025. u 15:47

UKRAJINSKA vojna obaveštajna služba (GUR) objavila je presretnuti telefonski poziv koji otkriva katastrofalne ruske gubitke u oblasti Serebrjanske šume u Luganskoj oblasti.

ТАМО ЈЕ ЈЕДАН ЛЕШ НА ДРУГОМ Пресретнут разговор два руска војника - откривени шокантни детаљи

Foto: Shutterstock

Na snimku, ruski vojnik opisuje zonu užasa sa desetinama leševa, izveštava Kijev post.

U razgovoru, vojnik upozorava svog prijatelja da je raspoređivanje u sektor Serebrjanske šume praktično smrtna kazna.

On opisuje jeziv prizor "desetina" tela razbacanih po šumi, od kojih mnoga još uvek nose oznake Vazdušno-desantne brigade Vostok.

- Uđeš u šumu i tamo je jedan leš na drugom - kaže vojnik.

"Svi momci koji tamo leže imaju iste oznake – taj prokleti Vostok. Tamo ih ima desetine razbacanih."

Prema presretnutom pozivu, ruske vazdušno-desantne i jurišne jedinice trpe gotovo potpuno uništenje dok pokušavaju da napreduju kroz šumovit teren.

Vojnik prepričava kako je jedna jedinica navodno izgubila celu četu – 200 ljudi, ozbiljno", kaže on tokom nedavnih operacija.

"100% ćeš završiti u vreći za leševe"

On poziva svog sagovornika da se ne prebacuje u jedinicu koja se bori u Serebrjanskoj šumi, rekavši da je izbor između 90% šanse za preživljavanje negde drugde i "100% ćeš tamo biti u vreći za leševe".

Ukrajinska obaveštajna služba je ponovila da svaki ruski vojnik koji želi da izbegne da postane "još jedno telo u Serebrjanskoj šumi" može da kontaktira telefonsku liniju za predaju "Želim da živim" na Telegramu, nudeći šansu da spase svoj život.

Kijevska inicijativa "Želim da živim" pruža uputstva i garancije ruskim vojnicima koji žele da se bezbedno predaju ukrajinskim snagama.

Kuvari upadaju na prve linije fronta

Nedavni presretnuti pozivi takođe su otkrili pogoršanje uslova u ruskoj vojsci. Jedan vojnik se žalio na nedostatak osnovnih zaliha, što je dovelo do pogibije vojnika tokom misija snabdevanja, dok je drugi priznao da je razno osoblje – uključujući kuvare – korišćeno kao pešadija tokom frontalnih napada.

Ranije prošle godine, Kijev post je takođe intervjuisao "Mariju", profesionalnu prisluškivačku službenicu iz HUR-a, koja je rekla da su "lude" stvari koje se čuju u presretnutim pozivima zapravo stvarne, uprkos njihovoj često skandaloznoj prirodi.

- Sve su stvarne, iako mogu delovati ludo. Ponekad ne mogu da verujem šta čujem, ali imamo ono što imamo - rekla je.

(Index.hr)

BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MENJA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?
Svet

0 0

MENjA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?

UKOLIKO Ukrajina pristane na mirovni plan Donalda Trampa, koji je uznemirio ne samo Kijev, već i Evropu, Stari kontinent ostaće bez teritorije veće od Srbije i Crne Gore zajedno. Istovremeno, Evropa sa zabrinutošću gleda na aktuelne pregovore i mirovni predlog Vašingtona, jer je iznedrio velike strahove EU: ostaće da se bori sama bez Amerike, a u budućnosti nije isključen novi napad Rusije.

24. 11. 2025. u 09:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANJU RADONJIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na Marakani!

CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANjU RADONjIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na "Marakani"!