RUSKI LOVAC SU-57 OBARA PRAVILA: Vrhunska akrobatika pod punim naoružanjem
LOVAC pete generacije Su-57 sposoban je da izvodi akrobatske figure najvišeg nivoa, čak i kada je naoružan teškim borbenim teretom, izjavio je za ruske medije istaknuti probni pilot, Heroj Rusije Sergej Bogdan, koji je u okviru letačkog programa na Dubai Airshow 2025 pilotirao ovim lovcem.
- Mi pokazujemo da na našem lovcu postoje četiri rakete: dve klase vazduh–vazduh i dve – vazduh–površina velikog dometa za uništavanje radarskih stanica. Te rakete su prilično teške, avion je postao znatno teži. Svi stručnjaci znaju da prisustvo oružja klase vazduh - površina nameće svakom avionu veoma ozbiljna ograničenja u pogledu opterećenja, uglova napada i ukupne manevarske sposobnosti - pojasnio je pilot.
Kako je naveo, čak i sa takvim naoružanjem ovaj lovac može da vodi manevarsku vazdušnu borbu, prelazeći u kritične režime.
- Prikazujemo u potpunosti sve akrobatske figure najvišeg nivoa, i pritom je avion u potpunosti naoružan. U tome i jeste posebna vrednost - zaključio je Bogdan.
Ruski lovac Su-57 može se eksploatisati 20–30 godina, tokom kojih će se neprekidno usavršavati, istakao je on, komentarišući rok službe borbenog aviona.
Prema njegovim rečima, program dodatnih testiranja nastaje kada se pojave novi sistemi naoružanja, kao što su rakete ili vođene avio-bombe, što zahteva testiranje letova na manevarske sposobnosti, stabilnost i izdržljivost.
- Sve dok se avion ne povuče iz upotrebe, on će biti na testiranjima - objasnio je stručnjak.
Ranije je Bogdan najavio da će prvi let ruskog lovca biti obavljen početkom 2026. godine.
Takođe je u novembru, na marginama Međunarodnog sajma avijacije i kosmičkih istraživanja Dubai Airshow 2025, pilot primetio da ruski avioni odnose pobedu nad NATO letelicama u sto odsto slučajeva.
Po prvi put na Bliskom istoku bio je prikazan lovački avion pete generacije Su-57E koji projektuje i proizvodi Zajednička vazduhoplovna korporacija. Rusija nudi ne samo isporuke ovog aviona, već i mogućnost lokalizacije proizvodnje na teritoriji inostranog naručioca.
(Sputnik Srbija)
Preporučujemo
KOŠTA I LAJEN O RATU U UKRAJINI: Novi zamah ka miru, EU nastavlja sa podrškom Kijevu
24. 11. 2025. u 15:06
PREDSEDNIK SLOVAČKE: Trampov mirovni plan veliki korak u pravom smeru
24. 11. 2025. u 14:55
DONETA ODLUKA O VJESNIKU: Ruši se zgrada uništena u požaru
24. 11. 2025. u 14:27
PUJ PIKE NE VAŽI: Šta piše u OBRISANOM 3. članu SAD plana za mir u Ukrajini?
24. 11. 2025. u 13:46 >> 14:24
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)