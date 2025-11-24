RUSKI LOVAC SU-57 OBARA PRAVILA: Vrhunska akrobatika pod punim naoružanjem

LOVAC pete generacije Su-57 sposoban je da izvodi akrobatske figure najvišeg nivoa, čak i kada je naoružan teškim borbenim teretom, izjavio je za ruske medije istaknuti probni pilot, Heroj Rusije Sergej Bogdan, koji je u okviru letačkog programa na Dubai Airshow 2025 pilotirao ovim lovcem.

Foto printskrin Iks@PAFFalconsPK

- Mi pokazujemo da na našem lovcu postoje četiri rakete: dve klase vazduh–vazduh i dve – vazduh–površina velikog dometa za uništavanje radarskih stanica. Te rakete su prilično teške, avion je postao znatno teži. Svi stručnjaci znaju da prisustvo oružja klase vazduh - površina nameće svakom avionu veoma ozbiljna ograničenja u pogledu opterećenja, uglova napada i ukupne manevarske sposobnosti - pojasnio je pilot.

Kako je naveo, čak i sa takvim naoružanjem ovaj lovac može da vodi manevarsku vazdušnu borbu, prelazeći u kritične režime.

- Prikazujemo u potpunosti sve akrobatske figure najvišeg nivoa, i pritom je avion u potpunosti naoružan. U tome i jeste posebna vrednost - zaključio je Bogdan.

Ruski lovac Su-57 može se eksploatisati 20–30 godina, tokom kojih će se neprekidno usavršavati, istakao je on, komentarišući rok službe borbenog aviona.

Prema njegovim rečima, program dodatnih testiranja nastaje kada se pojave novi sistemi naoružanja, kao što su rakete ili vođene avio-bombe, što zahteva testiranje letova na manevarske sposobnosti, stabilnost i izdržljivost.

- Sve dok se avion ne povuče iz upotrebe, on će biti na testiranjima - objasnio je stručnjak.

Ranije je Bogdan najavio da će prvi let ruskog lovca biti obavljen početkom 2026. godine.

Takođe je u novembru, na marginama Međunarodnog sajma avijacije i kosmičkih istraživanja Dubai Airshow 2025, pilot primetio da ruski avioni odnose pobedu nad NATO letelicama u sto odsto slučajeva.

Po prvi put na Bliskom istoku bio je prikazan lovački avion pete generacije Su-57E koji projektuje i proizvodi Zajednička vazduhoplovna korporacija. Rusija nudi ne samo isporuke ovog aviona, već i mogućnost lokalizacije proizvodnje na teritoriji inostranog naručioca.

(Sputnik Srbija)