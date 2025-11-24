RUSI ŽESTOKO NAPALI TOKOM PREGOVORA U ŽENEVI: Silovit udarac na Harkov, broje se mrtvi i ranjeni

RUSKE snage izvele su masovan napad dronovima na Harkov uveče 23. novembra, pri čemu je poginulo najmanje četiri osobe, a najmanje 17 je ranjeno, saopštili su regionalni zvaničnici, piše Kijev independent.

Foto: Profimedia

Regionalni guverner Oleg Sinehubov naveo je da su među povređenima i deca uzrasta 11 i 12 godina. Tri stambene zgrade i jedan infrastrukturni objekat su goreli, a službe za vanredne situacije prijavile su velika razaranja u dva gradska okruga.

Kharkiv tonight after russian drone attack on our city. Private houses are on fire. pic.twitter.com/jk0XxshhDI — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 23, 2025

Napad se dogodio u trenutku kada su se u Ženevi sastali američki, ukrajinski i evropski zvaničnici radi razgovora o predlogu za okončanje rusko-ukrajinskog rata.

Rusija je ove godine pojačala ofanzivu u Harkovskoj oblasti, što je dovelo do porasta napada na gradove i sela daleko od linije fronta.

While Ukraine was trying to bring about peace in coordination with our US and European allies, Russia was attacking Kharkiv last night.



Russia killed four people and injured at least 13 more, including two children.



Three residential buildings and an infrastructure object were… pic.twitter.com/MPioOhvhss — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 24, 2025

Samo nekoliko dana ranije, 18. novembra, sedamnaestogodišnja devojka je poginula, a još devet osoba povređeno u noćnom raketnom udaru na grad Berestin u Harkovskoj oblasti.