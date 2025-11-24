Svet

RUSI ŽESTOKO NAPALI TOKOM PREGOVORA U ŽENEVI: Silovit udarac na Harkov, broje se mrtvi i ranjeni

Новости онлине

24. 11. 2025. u 09:25

RUSKE snage izvele su masovan napad dronovima na Harkov uveče 23. novembra, pri čemu je poginulo najmanje četiri osobe, a najmanje 17 je ranjeno, saopštili su regionalni zvaničnici, piše Kijev independent.

РУСИ ЖЕСТОКО НАПАЛИ ТОКОМ ПРЕГОВОРА У ЖЕНЕВИ: Силовит ударац на Харков, броје се мртви и рањени

Foto: Profimedia

Regionalni guverner Oleg Sinehubov naveo je da su među povređenima i deca uzrasta 11 i 12 godina. Tri stambene zgrade i jedan infrastrukturni objekat su goreli, a službe za vanredne situacije prijavile su velika razaranja u dva gradska okruga.

Napad se dogodio u trenutku kada su se u Ženevi sastali američki, ukrajinski i evropski zvaničnici radi razgovora o predlogu za okončanje rusko-ukrajinskog rata.

Rusija je ove godine pojačala ofanzivu u Harkovskoj oblasti, što je dovelo do porasta napada na gradove i sela daleko od linije fronta.

Samo nekoliko dana ranije, 18. novembra, sedamnaestogodišnja devojka je poginula, a još devet osoba povređeno u noćnom raketnom udaru na grad Berestin u Harkovskoj oblasti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MENJA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?
Svet

0 0

MENJA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?

UKOLIKO Ukrajina pristane na mirovni plan Donalda Trampa, koji je uznemirio ne samo Kijev, već i Evropu, Stari kontinent ostaće bez teritorije veće od Srbije i Crne Gore zajedno. Istovremeno, Evropa sa zabrinutošću gleda na aktuelne pregovore i mirovni predlog Vašingtona, jer je iznedrio velike strahove EU: ostaće da se bori sama bez Amerike, a u budućnosti nije isključen novi napad Rusije.

24. 11. 2025. u 09:04

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki