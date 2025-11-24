RUSI ŽESTOKO NAPALI TOKOM PREGOVORA U ŽENEVI: Silovit udarac na Harkov, broje se mrtvi i ranjeni
RUSKE snage izvele su masovan napad dronovima na Harkov uveče 23. novembra, pri čemu je poginulo najmanje četiri osobe, a najmanje 17 je ranjeno, saopštili su regionalni zvaničnici, piše Kijev independent.
Regionalni guverner Oleg Sinehubov naveo je da su među povređenima i deca uzrasta 11 i 12 godina. Tri stambene zgrade i jedan infrastrukturni objekat su goreli, a službe za vanredne situacije prijavile su velika razaranja u dva gradska okruga.
Napad se dogodio u trenutku kada su se u Ženevi sastali američki, ukrajinski i evropski zvaničnici radi razgovora o predlogu za okončanje rusko-ukrajinskog rata.
Rusija je ove godine pojačala ofanzivu u Harkovskoj oblasti, što je dovelo do porasta napada na gradove i sela daleko od linije fronta.
Samo nekoliko dana ranije, 18. novembra, sedamnaestogodišnja devojka je poginula, a još devet osoba povređeno u noćnom raketnom udaru na grad Berestin u Harkovskoj oblasti.
