SVETSKE VOĐE PODVILE REP: Vladimire Putine, vrati se i dobrodošao nazad - G8 ponovo sa Rusijom
EVROPA je ponudila da pozove Vladimira Putina nazad u G8 u okviru mirovnog sporazuma o okončanju rata u Ukrajini, objavio je britanski "Telegraf".
Ponuda Rusiji, koja je isključena iz političkog foruma 2017. godine nakon aneksije Krima, da se ponovo pridruži proširena je tokom pregovora u Ženevi u nedelju.
To je bio jedan od brojnih ustupaka koje su evropski lideri napravili u kontrapredlogu koji je odražavao američko-ruski mirovni plan koji je procureo prošle nedelje.
Evropski plan, u čijoj su izradi pomogli britanski zvaničnici, navodi da će Rusija biti „postepeno reintegrisana u globalnu ekonomiju“ pre pominjanja G8.
Marko Rubio, državni sekretar SAD, rekao je novinarima:
- Mislim da je ovo veoma, veoma značajan, rekao bih, verovatno najbolji sastanak i dan koji smo do sada imali u celom ovom procesu, počev od kada smo prvi put došli na dužnost u januaru.-
Kontrasporazum je dogovoren nakon što je Donald Tramp rekao da Ukrajina nije pokazala „nikakvu zahvalnost“ za američke napore da se okonča rat.
