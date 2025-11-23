Svet

SVETSKE VOĐE PODVILE REP: Vladimire Putine, vrati se i dobrodošao nazad - G8 ponovo sa Rusijom

V.N.

23. 11. 2025. u 19:33 >> 20:01

EVROPA je ponudila da pozove Vladimira Putina nazad u G8 u okviru mirovnog sporazuma o okončanju rata u Ukrajini, objavio je britanski "Telegraf".

Foto: Profimedia, Shutterstock

Ponuda Rusiji, koja je isključena iz političkog foruma 2017. godine nakon aneksije Krima, da se ponovo pridruži proširena je tokom pregovora u Ženevi u nedelju.

To je bio jedan od brojnih ustupaka koje su evropski lideri napravili u kontrapredlogu koji je odražavao američko-ruski mirovni plan koji je procureo prošle nedelje.

Evropski plan, u čijoj su izradi pomogli britanski zvaničnici, navodi da će Rusija biti „postepeno reintegrisana u globalnu ekonomiju“ pre pominjanja G8.

Marko Rubio, državni sekretar SAD, rekao je novinarima:

 - Mislim da je ovo veoma, veoma značajan, rekao bih, verovatno najbolji sastanak i dan koji smo do sada imali u celom ovom procesu, počev od kada smo prvi put došli na dužnost u januaru.-

Kontrasporazum je dogovoren nakon što je Donald Tramp rekao da Ukrajina nije pokazala „nikakvu zahvalnost“ za američke napore da se okonča rat.

