BRISELSKA MAŠINERIJA NASTAVLJA DA SE MEŠA: Ursula fon der Lajen tvrdi da "granice ne mogu da se menjaju silom"
NAKON sastanka u Johanesburgu sa predstavnicima zemalja članica EU o američkom mirovnom planu, predsednica EK Ursula fon der Lajen objavila je uslove evropske strane za rešavanje ukrajinske krize.
Stav je sadržan u saopštenju za javnost EK .
Prema rečima fon der Lajen, granice "ne mogu biti promenjene silom".
EU takođe odbacuje inicijative vezane za ograničenja ukrajinskih oružanih snaga.
Ranije je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila da Rusija navodno nema pravo na bilo kakve ustupke od kijevskog režima.
