LIDERI ZEMALJA G20 USVOJILI DEKLERACIJU: Pozvali na proširenje Saveta bezbednosti UN
LIDERI zemalja G20 usvojili su danas završnu deklaraciju na samitu u Johanesburgu, u kojoj su pozvali na rešavanje globalnih sukoba, reformu Ujedinjenih nacija i Svetske trgovinske organizacije (STO), kao i na jačanje lanaca snabdevanja kritičnim mineralima.
"Težimo, vođeni ciljevima i principima Povelje UN u celini, da radimo na postizanju pravednog, sveobuhvatnog i trajnog mira u Sudanu, Demokratskoj Republici Kongo, na okupiranoj palestinskoj teritoriji i u Ukrajini, kao i na okončanju drugih sukoba i ratova širom sveta. Samo kroz mir ćemo postići održivost i prosperitet", navedeno je u saopštenju, prenela je agencija RIA Novosti, koja je imala uvid u deklaraciju.
Lideri su posebno istakli potrebu za reformom Saveta bezbednosti UN, pozivajući na proširenje kako bi bili uključeni predstavnici nedovoljno zastupljenih regiona, uključujući Afriku, Azijsko-pacifički region, Latinsku Ameriku i Karibe.
Deklaracija naglašava da bi reforma trebalo da omogući članicama UN da ispune zajedničke ciljeve, uz saradnju u okviru globalnog upravljanja, uključujući i reformu Svetske trgovinske organizacije (STO).
U vezi sa STO, lideri su ocenili da je neophodna sveobuhvatna reforma kako bi organizacija bolje služila interesima svih članica i osigurala da koristi od trgovine dopru do svih segmenata društva. Na samitu je podržana i globalna inicijativa za proširenje potrage za kritičnim mineralima i jačanje njihovih lanaca snabdevanja, što se smatra ključnim za stabilnost industrijskih i tehnoloških sektora.
Na skupu je posebno naglašena uloga Južne Afrike kao domaćina, dok su evropske zemlje iskoristile priliku da razgovaraju o američkom mirovnom planu za Ukrajinu. Predsednik SAD Donald Tramp je bojkotovao samit, navodeći kao razlog "ugnjetavanje belog stanovništva Južne Afrike".
Ipak, došlo je do dogovora o konačnom tekstu deklaracije, koja je usvojena na početku sastanka, na inicijativu predsednika Južne Afrike Sirila Ramafose. Sve sednice i bilateralni sastanci održavaju se iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija.
(RT Balkan)
