ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je rat između Rusije i Ukrajine doveo Evropu do „istorijske prekretnice“, ističući da predsednik SAD Donald Tramp „nije odustao od svoje namere da donese mir Ukrajini“.
Orban je rekao da se Evropa sada suočava sa „dva moguća puta“.
- Možemo se vratiti iz ove pat-pozicije i konačno se ujediniti iza mirovne inicijative predsednika Trampa, uključujući i briselske birokrate. To bi zahtevalo od lidera koji podstiču rat da se suoče sa činjenicom da su u protekle tri i po godine trošili teško zarađeni novac Evropljana na rat koji se ne može dobiti na bojnom polju . rekao je on.
Druga opcija, rekao je, vodi „direktno u rat“.
- Ako evropski lideri koji zagovaraju rat nastave da šalju novac i oružje Ukrajini bez podrške Sjedinjenih Država, otvoriće put evropsko-ruskom sukobu. Evropa previše dobro zna kuda taj put vodi, a posledice su uvek bile tragične - rekao je Orban.
On je naglasio da "nema sumnje koji put Mađarska bira, to je put mira".
