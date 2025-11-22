ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je rat između Rusije i Ukrajine doveo Evropu do „istorijske prekretnice“, ističući da predsednik SAD Donald Tramp „nije odustao od svoje namere da donese mir Ukrajini“.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Orban je rekao da se Evropa sada suočava sa „dva moguća puta“.

- Možemo se vratiti iz ove pat-pozicije i konačno se ujediniti iza mirovne inicijative predsednika Trampa, uključujući i briselske birokrate. To bi zahtevalo od lidera koji podstiču rat da se suoče sa činjenicom da su u protekle tri i po godine trošili teško zarađeni novac Evropljana na rat koji se ne može dobiti na bojnom polju . rekao je on.

Druga opcija, rekao je, vodi „direktno u rat“.

- Ako evropski lideri koji zagovaraju rat nastave da šalju novac i oružje Ukrajini bez podrške Sjedinjenih Država, otvoriće put evropsko-ruskom sukobu. Evropa previše dobro zna kuda taj put vodi, a posledice su uvek bile tragične - rekao je Orban.

On je naglasio da "nema sumnje koji put Mađarska bira, to je put mira".