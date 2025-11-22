PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA: Odjeknula eksplozija u luci - zapaljene opasne materije (VIDEO)
U LUCI Los Anđelesa danas je proglašena vanredna situacija zbog velikog požara na teretnom brodu u kojem su bile uskladištene opasne materije, saopštile su lokalne vlasti.
Na gašenju požara je bilo angažovano više od 100 vatrogasaca, ali prema tvrdnjama lokalnih zvaničnika nije bilo žrtava ni povređenih, prenosi dnevni list Los Anđeles Tajms.
Požar na električnoj instalaciji prijavljen je u 18.38 po loklanom vremenu ispod palube kontejnerskog broda "1 Henri Hadson" dužine 330 metara, a nešto pre 20.00 časova čula se i eksplozija, saopštila je vatrogasna služba Los Anđelesa. Opasne materije su bile uskladištene u nekoliko teretnih kontejnera koje je zahvatio požar, a svi vatrogasci su nosili zaštitna odela i maske za kiseonik.
Specijalno obučene ekipe za opasne materije prate kvalitet vazduha dok se napori nastavljaju u suzbijanju požara u podnivoima broda. Prema podacima sa sajta Vesel Fajnder teretni brod koji se zapalio plovio je pod zastavom Paname i stigao je u luku Los Anđeles iz Tokija.
U saopštenju na svom Iks nalogu gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas je rekla da gradske vlalsti "pažljivo prate razvoj situacije".
(Tanjug)
