TRAMP NAREĐUJE KIJEVU: Zelenski mora da prihvati plan, a ako mu se ne sviđa...
AMERIČKI predsednik Donald Tramp je govorio o ukrajinskom sukobu u Beloj kući.
Kaže da će Vladimir Zelenski morati da prihvati mirovni plan SAD.
- Moraće to da prihvati, a ako mu se ne sviđa, onda... treba samo da nastave da se bore - kazao je Tramp.
Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije izjavio da je Moskva dobila plan Vašingtona za rešavanje ukrajinskog sukoba.
Preporučujemo
TRAMP OTKRIO: Putin ne traži novi rat
21. 11. 2025. u 20:30
OGLASIO SE PUTIN! Evo šta ruski lider kaže za Trampov mirovni plan za Ukrajinu
21. 11. 2025. u 18:59
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)