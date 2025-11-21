TRAMP NAREĐUJE KIJEVU: Zelenski mora da prihvati plan, a ako mu se ne sviđa...

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je govorio o ukrajinskom sukobu u Beloj kući.

Foto: Profimedia

Kaže da će Vladimir Zelenski morati da prihvati mirovni plan SAD.

- Moraće to da prihvati, a ako mu se ne sviđa, onda... treba samo da nastave da se bore - kazao je Tramp.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije izjavio da je Moskva dobila plan Vašingtona za rešavanje ukrajinskog sukoba.