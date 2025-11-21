AKCIJA IDF: Ubijeno šest operativaca Hamasa koji su izašli iz tunela u Rafi, zarobljeno pet

OD oko 15 operativaca palestinske militantne grupe Hamas, koji su danas izašli iz tunela na dve odvojene lokacije u istočnoj Rafi, području na jugu Pojasa Gaze koje kontroliše Izrael, šest je ubijeno a pet je zarobljeno, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

IDF je saopštila da su pripadnici brigade Nahal zarobili petoricu operativaca Hamasa koji su im se predali, i koji su odvedeni u Izrael da bi ih ispitala izraelska tajna služba Šin Bet, prenosi Tajms of Izrael.

U saopštenju se navodi da IDF nastavlja skeniranje područja na kome su uočeni pripadnici Hamasa, kako iz vazduha tako i sa zemlje, kako bi se locirao ostatak naoružanih ljudi koji su izašli iz tunela.

Ovo je poslednji u nizu nasilnih incidenata koji su se ove nedelje dogodile u Pojasu Gaze, uprkos mirovnom sporazumu o prekidu vatre koji je uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država postignut 10. oktobra.

(Tanjug)

