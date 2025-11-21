KATASTROFA ZA INDIJU: Tejas pao pred „očima sveta“ u Dubaiju, pilot poginuo, veliki zastoj zbog curenja informacija (VIDEO)
INDIJSKI lovac Tejas srušio se tokom demonstracije na aeromitingu u Dubaiju 21. novembra, pri čemu je poginuo jedini pilot aviona.
Ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da „duboko žali zbog gubitka života i čvrsto stoji uz ožalošćenu porodicu u ovom trenutku tuge“, dodajući da se „formira istražni sud kako bi se utvrdio uzrok nesreće“.
Snimci leta prikazuju avion kako nekoliko puta leti preko mesta izlaganja, pre nego što izgleda da gubi kontrolu i strmo se spušta ka zemlji na međunarodnom aerodromu Al Maktum u Dubaji Vrld Centralu (Al Maktoum International Airport at Dubai World Central). Pad usledio je nakon višestrukih izveštaja da je avion curio ulje na događaju.
Program je prodat kako bi se ublažila ograničenja lokalne industrije oslanjajući se na uvezene motore i avioniku iz Sjedinjenih Država i Izraela. Indija je uložila napore da plasira lovac na tržište u inostranstvu, pri čemu se ovaj veoma lagan avion nalazi u istom rasponu težine kao kinesko-pakistanski JF-17 Block 3 i švedski Gripen E/F. Glavno ograničenje programa bila je njegova cena, sa velikom porudžbinom izdatom u septembru, po kojoj su lovci koštali približno 72 miliona dolara po komadu, što je loše u poređenju sa mnogo težim i sposobnijim avionima, kao što je Su-30MKI koji čini okosnicu indijske flote.Indijsko ratno vazduhoplovstvo je pretrpelo značajne zastoje u odnosima s javnošću 2025. godine, pri čemu su između jednog i četiri novonabavljena lovačka aviona Rafale oborile pakistanske snage tokom sukoba u maju. Nabavka aviona, koju su dugo hvalili indijski zvaničnici i mediji, bila je veoma kontroverzna zbog njihovih ekstremnih troškova i ograničenih mogućnosti na papiru.
Ostaje neizvesno da li će kontinuirani problemi sa programom Tejas navesti Ministarstvo odbrane da ponovo proceni napore da se fokusira na razvoj domaćih lovaca, a izveštaji i lokalnih medija i zvaničnih izvora ukazuju da se očekuje da će Ministarstvo potpisati veliki ugovor za nabavku ruskih lovaca pete generacije Su-57. Kako se Indija suočava sa sve nepovoljnijim odnosom snaga u vazduhu, davanje prioriteta Su-57 kao lovcu pete generacije moglo bi da se takmiči sa mnogo lakšim i manje sposobnim Tedža četvrte generacije za finansiranje.
militarywatchmagazine.com
