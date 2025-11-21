Svet

ČOVEK OSVOJIO NA SUPERENELOTOU 83.000 EVRA ALI SE NIJE JAVIO: Poziva se javno preko zvaničnog medija da preuzme dobitak inače mu uskoro isti

21. 11. 2025.

U JUŽNOM delu Rima 2. septembra igrao i osvojio sumu od 83.000 evra, ali se ne javlja da preuzme nagradu i javno ga mediji podsećaju da ima rok do 1. decembra ili će ostati praznih ruku.

Dobitni tiket, dakle, još nema vlasnika, a objavljena je i precizna adresa, bar u jednoj ulici, gde je igrao supereneloto, mesto srećnog dobitnika koji se iz nekog razloga ne javlja da podigne dobitak. Ta značajna suma još nije preuzeta, a samo do ponedeljka, 1. decembra je rok, pobednik je tako pozvan da se pojavi i naznačena mu je tačna adresa gde da se obrati i pokaže svoju ličnu kartu, prikaže poreski broj i bankarske koordinate za uplatu.

