Svet

DRAMA U DUBAIJU: Rusi zaglavljeni u UAE (VIDEO)

Novosti online

21. 11. 2025. u 19:20

PEDESET ruskih državljana, među njima i deca, su zaglavljeni u UAE nakon što im je otkazan let kompanije Er Arabija, a novi let im nije dodeljen više od 24 sata.

ДРАМА У ДУБАИЈУ: Руси заглављени у УАЕ (ВИДЕО)

Foto: shutterstock

Porodice sa decom trenutno borave u hotelu Al Hajat u Šardži. Ne znaju tačno kada će moći da idu kući.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINJA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)

RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)