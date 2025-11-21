DRAMA U DUBAIJU: Rusi zaglavljeni u UAE (VIDEO)

BITNA je igra, a ne rezultat. Tako su govorile rukometašice uoči turnira "Četiri nacije" u Bergenu, tako su pričale i posle poraza od Mađarske (25:29). Srpkinjima je najvažnije da se što bolje uigraju za SP od 26. novembra do 14.decembra u Holandiji i Nemačkoj, tako da će im dobro doći sutrašnji (14.00) duel sa Španijom, kao i nedeljni (16.45) sa Norveškom.