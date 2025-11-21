TRAMP PORUČIO: Uvešću snažne sankcije Rusiji, a Kijev ima rok do 27. novembra da se izjasni o mirovnom planu

USKORO ću uvesti veoma snažne sankcije protiv Rusije, izjavio je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

Pored toga, on je poručio da je sledeći četvrtak, 27. novembar, krajnji rok za Ukrajinu da razmotri plan SAD o rešavanju sukoba.

Tramp je u intervjuu intervju novinaru Brajanu Kilmidu primetio da Kijev gubi teritorije u sukobu, a on teži da okonča konflikt.

Takođe je dodao da Rusija ne želi nastavak sukoba sa Ukrajinom.

Ranije danas, Rojters je, pozivajući se na izvore, objavio da su Sjedinjene Države pripretile Ukrajini da će obustaviti isporuke oružja i razmenu obaveštajnih podataka ukoliko ne potpiše mirovni plan do 27. novembra.

Navodi se da se Kijev suočio sa do sada najozbiljnijim pritiskom iz Vašingtona.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da efikasnost ruske vojske treba da ubedi Kijev da je bolje pregovarati odmah nego čekati.

