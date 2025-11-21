FRANCUSKA ZATRPANA SNEGOM: Na snazi žuti meteoalarm (FOTO/VIDEO)

FRANCUSKI meteorolozi za danas su izdali žuti meteoalarm zbog pojave obilnog snega i poledice u 82 departmana, prenose lokalni mediji.

Foto: Printskrin Iks/ @Ian_COJ

Saobraćaj se danas otežano odvija nakon što je prošle noći pao obilan sneg u planinskom Centralnom Masivu, Normandiji i u blizini Pirineja, prenela je tv BfM.

Vozači su upozoreni na maksimalan oprez u departmanu Ot Loar, saopštila je Uprava za puteve u regionu Centralnog Masiva, u južnom i centralnom delu zemlje.

Nacionalni auto-put N88 koji povezuje Lion i Tuluz blokiran je kod mesta Sen Ostijen, usled čega je došlo do brojnih zastoja.

U departmanu Ot Loar, uslovi za vožnju su veoma otežani u gradovima Pij an Velej i Le Pertui.

Kako se navodi, saobraćaj je otežan i na auto-putevima N122 kod Orijaka, A89 i A6 i još nekim.

Kada je reč o Normandiji, meteorolozi navode da je najviše snega palo u gradu Sen Žan de Boa, a snežni pokrivač iznosi 5 centimetara.

Kako su meteorološke službe upozorile, sneg se danas očekuje i u nižim predelima, posebno u centralnom i istočnom delu Francuske.

(Tanjug)