Svet

FRANCUSKA ZATRPANA SNEGOM: Na snazi žuti meteoalarm (FOTO/VIDEO)

В.Н.

21. 11. 2025. u 10:46

FRANCUSKI meteorolozi za danas su izdali žuti meteoalarm zbog pojave obilnog snega i poledice u 82 departmana, prenose lokalni mediji.

ФРАНЦУСКА ЗАТРПАНА СНЕГОМ: На снази жути метеоаларм (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/ @Ian_COJ

Saobraćaj se danas otežano odvija nakon što je prošle noći pao obilan sneg u planinskom Centralnom Masivu, Normandiji i u blizini Pirineja, prenela je tv BfM.

Vozači su upozoreni na maksimalan oprez u departmanu Ot Loar, saopštila je Uprava za puteve u regionu Centralnog Masiva, u južnom i centralnom delu zemlje.

Nacionalni auto-put N88 koji povezuje Lion i Tuluz blokiran je kod mesta Sen Ostijen, usled čega je došlo do brojnih zastoja.

U departmanu Ot Loar, uslovi za vožnju su veoma otežani u gradovima Pij an Velej i Le Pertui.

Kako se navodi, saobraćaj je otežan i na auto-putevima N122 kod Orijaka, A89 i A6 i još nekim.

Kada je reč o Normandiji, meteorolozi navode da je najviše snega palo u gradu Sen Žan de Boa, a snežni pokrivač iznosi 5 centimetara.

Kako su meteorološke službe upozorile, sneg se danas očekuje i u nižim predelima, posebno u centralnom i istočnom delu Francuske.

(Tanjug)

