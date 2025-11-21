ORBAN SE OGLASIO O TRAMPOVOM PLANU ZA UKRAJINU: Žestoko udario po Briselu i Ursuli fon der Lajen
MAĐARSKI premijer Viktor Orban komentarisao je mirovni plan za Ukrajinu američkog predsednika Donalda Trampa i poručio da je trenutak istine stigao.
- Predsednkova mirovna inicijativa dobija novi zamah. Plan mira od 28 tačaka je na stolu, američka pregovaračka delegacija je u Kijevu, a očekivanja u svetu su velika. Američki predsednik je uporni nestandardni igrač. Da je on bio predsednik u vreme izbijanja rata, do rata nikada ne bi došlo. Jasno je da, kada nešto reši, ne odustaje od toga – a očigledno je da je odlučio da okonča rusko-ukrajinski rat - napisao je Orban.
Osvrnuo se i na situaciju u Evropskoj uniji.
- U međuvremenu, u Briselu su ponovo izgubili kompas. Dok Vašington pregovara o miru, predsednica Evropske komisije razmišlja o tome kako da obezbedi još više novca za Ukrajinu i finansiranje rata. Mi Mađari ćemo o tome imati štošta da kažemo. Trenutak istine je stigao. Preciznije rečeno – stigao je za rukovodstvo u Briselu - napisao je Orban na društvenoj mreži Iks.
Preporučujemo
IMA MRTVIH, LjUDI PADALI SA KROVOVA: Zbog snažnog zemljotresa ginuli i pešaci (VIDEO)
21. 11. 2025. u 09:36
ERDOGAN U PANICI: Turska se suočava s katastrofom
21. 11. 2025. u 09:20
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
"POČELI SU DA MI OTKAZUJU ORGANI..." Čedina borba za žviot: "Doktori su mi dali još par nedelja života" (VIDEO)
"LEKARI su konstatovali da više nemam pluća i da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mesecu..."
20. 11. 2025. u 16:08
Komentari (0)