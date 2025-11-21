ORBAN SE OGLASIO O TRAMPOVOM PLANU ZA UKRAJINU: Žestoko udario po Briselu i Ursuli fon der Lajen

MAĐARSKI premijer Viktor Orban komentarisao je mirovni plan za Ukrajinu američkog predsednika Donalda Trampa i poručio da je trenutak istine stigao.

AP Photo/Evan Vucci

- Predsednkova mirovna inicijativa dobija novi zamah. Plan mira od 28 tačaka je na stolu, američka pregovaračka delegacija je u Kijevu, a očekivanja u svetu su velika. Američki predsednik je uporni nestandardni igrač. Da je on bio predsednik u vreme izbijanja rata, do rata nikada ne bi došlo. Jasno je da, kada nešto reši, ne odustaje od toga – a očigledno je da je odlučio da okonča rusko-ukrajinski rat - napisao je Orban.

Osvrnuo se i na situaciju u Evropskoj uniji.

- U međuvremenu, u Briselu su ponovo izgubili kompas. Dok Vašington pregovara o miru, predsednica Evropske komisije razmišlja o tome kako da obezbedi još više novca za Ukrajinu i finansiranje rata. Mi Mađari ćemo o tome imati štošta da kažemo. Trenutak istine je stigao. Preciznije rečeno – stigao je za rukovodstvo u Briselu - napisao je Orban na društvenoj mreži Iks.

President @realDonaldTrump's peace initiative has gained new momentum. A 28-point peace plan is on the table, an American negotiating delegation is in Kyiv, and expectations are high worldwide. The American President is a persistent maverick. If he had been President at the time,… pic.twitter.com/J2cagATvc5 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 21, 2025