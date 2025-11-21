Svet

ORBAN SE OGLASIO O TRAMPOVOM PLANU ZA UKRAJINU: Žestoko udario po Briselu i Ursuli fon der Lajen

Новости онлине

21. 11. 2025. u 08:49

MAĐARSKI premijer Viktor Orban komentarisao je mirovni plan za Ukrajinu američkog predsednika Donalda Trampa i poručio da je trenutak istine stigao.

ОРБАН СЕ ОГЛАСИО О ТРАМПОВОМ ПЛАНУ ЗА УКРАЈИНУ: Жестоко ударио по Бриселу и Урсули фон дер Лајен

AP Photo/Evan Vucci

- Predsednkova mirovna inicijativa dobija novi zamah. Plan mira od 28 tačaka je na stolu, američka pregovaračka delegacija je u Kijevu, a očekivanja u svetu su velika. Američki predsednik je uporni nestandardni igrač. Da je on bio predsednik u vreme izbijanja rata, do rata nikada ne bi došlo. Jasno je da, kada nešto reši, ne odustaje od toga – a očigledno je da je odlučio da okonča rusko-ukrajinski rat - napisao je Orban.

Osvrnuo se i na situaciju u Evropskoj uniji.

- U međuvremenu, u Briselu su ponovo izgubili kompas. Dok Vašington pregovara o miru, predsednica Evropske komisije razmišlja o tome kako da obezbedi još više novca za Ukrajinu i finansiranje rata. Mi Mađari ćemo o tome imati štošta da kažemo. Trenutak istine je stigao. Preciznije rečeno – stigao je za rukovodstvo u Briselu - napisao je Orban na društvenoj mreži Iks.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)

PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)