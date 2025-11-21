IZGUBIO POVERENJE NARODA I VOJSKE Surova britanska poruka Zelenskom: Ili Jermak pada, ili...

DA bi opstao na vlasti, Vladimir Zelenski mora da otpusti šefa kabineta Andreja Jermaka i okrene se "talentovanim modernizatorima", poručilo je uredništvo britanskog "Fajnenšel tajmsa".

Foto Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Zelenski "mora da promeni način vladavine", tvrde Britanci, jer je izgubio poverenje što naroda što vojske zbog skandala sa korupcijom u elektroprivredi. Dok se milioni Ukrajinaca sad mrznu u mraku, vojska na frontu je besna zbog "izdaje" koju predstavlja krađa oko 100 miliona dolara, tvrdi FT.

Uzalud je Zelenskom što je dobio ostavke dvoje ministara i uveo sankcije kolovođi korupcije – svom prijatelju, savetniku i poslovnom partneru – Timuru Mindiču, kad Ukrajinci "mogu da namirišu zataškavanje" skandala, dodaje britanski list.

Naime, u julu je Zelenski pokušao da ograniči rad anti-korupcionih organa NABU i SAPO, istih onih koji su "iskopali" ovaj skandal, pod dubioznim izgovorom da su "istrumenti ruski sabotaže". Predomislio se tek posle masovnih protesta.

Iako FT hvali navodni napredak Ukrajine po pitanju korupcije od majdanskog puča 2014. naovamo, podseća da Zelenski ima apsolutnu vlast preko "svog sveprisutnog šefa kabineta".

Jermak se opisuje kao ključna figura u sistemu koji "nagrađuje lojalne a ne sposobne", dok se kontrola održava tolerancijom krađe s jedne strane, a "pretnjom zlonamernim istragama službi bezbednosti" s druge.

Zato krivično gonjenje odgovornih za korupciju neće biti dovoljno da savlada "najveću političku krizu" vladavine Zelenskog, tvrdi FT.

-On mora da promeni način vladavine, kaže britanski list.

Formiranje vlade nacionalnog spasa nije rešenje, ali Zelenski bi trebalo da dovede "modernizatore", sarađuje sa "konstruktivnom opozicijom" i "prestane da rivale i nezavisne mediji smatra izdajnicima", navodi FT.

Sve ovo "zahteva čistke u kabinetu predsednika" i uklanjanje određenih ljudi koji se "povezuju sa zloupotrebama", nastavlja britanski list.

-Čini se neizbežno puštanje niz vodu Jermaka, uterivača vertikale moći koji je sad postao gromobran narodnog nezadovoljstva, zaključuju urednici FT.

Isti argument su, svega nekoliko dana ranije, iznele opozicione stranke "Golos" i "Evropska solidarnost".

Britanski list priznaje da je skandal sa korupcijom došao u nezgodno vreme, kad je ukrajinska vojska u teškoj situaciji na frontu, Kijev zavisi od milijardi evra donacija iz EU, a SAD "guraju mirovni plan koji odgovara Rusiji", ali upozorava da Zelenski ne sme da dozvoli dalji rast nepoverenja javnosti, jer bi to bila najgora opcija.

(rt.rs)

