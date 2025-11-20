BEZ TRAMPA I VENSA: Počela sahrana Čejnija uz mnogobrojne visoke zvanice (FOTO)
CEREMONIJA sahrane bivšeg potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država Dika Čejnija počela je danas u Vašingtonu u 11 časova po lokalnom, odnosno 17h po srednjeevropskom vremenu uz prisustvo nekoliko bivših predsednika i potpredsednika SAD, senatora, kongresmena, ali bez prisustva predsednika SAD Donalda Trampa i potpredsednika Džej Di Vensa.
Svečanost je počela u 11 časova, kada su pripadnici vojske uneli kovčeg prekriven zastavom, dok je porodica Čejnija išla iza povorke.
Bivši predsednik SAD Džozef Bajden i bivša prva dama Džil Bajden prisustvovali su opelu nekadašnjeg potpredsednika u Nacionalnoj katedrali u Vašingtonu, prenosi CBS njuz.
Uz njih, sahrani prisustvuju bivši predsednik SAD Džordž Buš i bivša prva dama Lora Buš, dok bivši predsednik Bil Klinton nije mogao da prisustvuje zbog ranije preuzetih obaveza, saopštio je njegov saradnik, dodajući da Klinton "upućuje molitve porodici".
Visoki zvaničnik Bele kuće potvrdio je za NBC njuz da predsednik Tramp nije bio pozvan na sahranu i da nakon smrti Čejnija nije uputio javno saopštenje.
Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit ranije je izjavila da je Tramp "upoznat" sa smrću nekadašnjeg potpredsednika i ukazala na zastave spuštene na pola koplja, dodajući da nema saznanja o uključivanju Bele kuće u planiranje sahrane.
Na sahranu su pozvani i bivši potpredsednici Kamala Haris, Majk Pens, Al Gor i Den Kvej.
Trenutni potpredsednik Džej Di Vens nije bio pozvan, potvrdio je visoki zvaničnik Bele kuće.
U razgovoru za "Brajtbart njuz", Vens je izrazio saučešće porodici Čejnija, ali nije komentarisao navode da on i Tramp nisu bili pozvani.
-Naravno, postoje politička neslaganja, ali on je bio čovek koji je služio svojoj zemlji. Upućujemo saučešće njegovoj porodici u ovom trenutku žalosti, rekao je Vens, preneo je NBC.
Na opelu su prisutni i brojni senatori, među njima i lider većine u američkom Senatu Džon Tjun, kao i bivša predsednica Predstavničkog doma Nensi Pelosi.
Pored njih, sahrani prisustvuju i sudije Vrhovnog suda SAD, odnosno predsednik suda Džon Roberts i sudije Bret Kavano i Elena Kejgan.
Čejni, dominantna figura u republikanskoj politici više od tri decenije i jedna od najuticajnijih osoba koje su obavljale funkciju potpredsednika, preminuo je 3. novembra u 84. godini od komplikacija koje su izazvale upala pluća i srčane i vaskularne bolesti, saopštila je njegova porodica.
(Tanjug)
