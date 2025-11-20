EU ODBIJA AMERIČKI PLAN ZA UKRAJINU: To je jednako kapitulaciji

EVROPSKE zemlje su se usprotivile mirovnom planu za Ukrajinu koji podržavaju SAD, a za koji izvori kažu da bi od Kijeva zahtevao da se odrekne mnogo većeg dela teritorije i delimično razoruža, uslove koje su ukrajinski saveznici dugo smatrali jednakim kapitulaciji, piše Rojters.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Dva izvora su rekla da je Vašington signalizirao Vladimiru Zelenskom da Kijev mora da prihvati okvir koji su sastavile SAD za okončanje sukoba, a koji uključuje teritorijalne ustupke.

Ubrzanje američke diplomatije dolazi u nezgodnom trenutku za Kijev, sa njegovim trupama "u zaostatku na bojnom polju" i vladom Zelenskog koja je poljuljana korupcionaškim skandalom, navodi britanska agencija.

Kako je Moskva ranije saopštila, konsultacije trenutno nisu u toku.

- Naravno, postoje kontakti, ali ne postoji proces koji bi se mogao nazvati konsultacijama - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov i dodao da "Rusija nema šta da doda osim stava koji je predsednik Vladimir Putin izneo na samitu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u avgustu, dodajući da svaki mirovni sporazum mora da se bavi "osnovnim uzrocima sukoba".

Ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu nisu detaljnije komentarisali američki plan, ali su naznačili da neće prihvatiti zahteve da Kijev napravi "teške ustupke".

- Ukrajinci žele mir - pravedan mir koji poštuje svačiji suverenitet. Ali, mir ne može biti kapitulacija - izjavio je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

Bela kuća nije komentarisala objavljene predloge. Državni sekretar SAD Marko Rubio je na Iksu rekao da će Vašington "nastaviti da razvija listu potencijalnih ideja za okončanje ovog sukoba na osnovu doprinosa obe strane".

Novi plan američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje sukoba u Ukrajini predviđa da Rusija dobije teritorije na istoku koje trenutno ne kontroliše, u zamenu za američke bezbednosne garancije, preneo je u sredu "Aksios", pozivajući se na američkog zvaničnika.

Tramp je, piše "Aksios", spremio plan od 28 tačaka po kojem bi Ukrajina morala da pristane na teritorijalne ustupke, a Rusija bi dobila potpunu kontrolu nad Luganskom Narodnom Republikom i Donjeckom Narodnom Republikom, navodi Rojters.