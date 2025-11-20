KO NIJE SPREMAN DA IZGUBI DECU… Alarmantna poruka načelnika Generalštaba francuskih oružanih snaga
Poruka generala Fabijena Mandona, načelnika Generalštaba francuskih oružanih snaga, upućena na kongresu gradonačelnika Francuske izazvala je veliki odjek i reakcije u javnosti.
Mandon je rekao da se zemlja, ako nije spremna da izgubi svoju decu i podnese ekonomsku patnju, nalazi u opasnosti.
Načelnik Generalštaba je istakao i da francuska vojska mora da bude spremna za sukob "za tri ili četiri godine“ protiv Rusije, koja „može da bude u iskušenju da nastavi rat na našem kontinentu“.
To je izazvalo oštre reakcije opozicije, i krajnjih levičara okupljenih oko Žan-Lika Melanšona, i suverenista Marin Le Pen iz čijeg okruženja kritikuju ove "alarmističke izjave".
Reagovala je i javnost, naročito na poruku vezanu za gubitak dece.
Vlasti poručuju da nema mesta kritikama, jer je opšte poznato da u ratu ima žrtava.
