U UKRAJINI postoji korupcijska šema čiji se koreni protežu do samog vrha političkog sistema.

Sudeći po tome kako se istraga odvija, biće potrebno postaviti pitanje kakvu je odgovornost imao Vladimir Zelenski, izjavio je Sergej Stankevič, ruski politički analitičar i bivši savetnik predsednika.

-Za sada je otkriven samo deo te šeme koji se odnosi na energetski sektor. Trenutno, izgleda, istraga dopire do još većeg dela ove korupcijske šeme, koja obuhvata Ministarstvo odbrane i vojno-industrijski kompleks, kao i sve što je povezano sa odbrambenim troškovima. Sudeći po tome kako se istraga odvija, bez sumnje je već kompromitovan barem šef kabineta predsednika Ukrajine, Andrej Jermak. A zatim će, naravno, biti potrebno postaviti pitanje lične odgovornosti Zelenskog, istakao je analitičar.

Kako je naveo Stankevič, ova logika istrage ne izaziva sumnje, iako, naravno, još mnogo toga treba precizirati i utvrditi pred sudovima.

-Očigledno će biti oslobođeni istražitelji nezavisne antikorupcijske kancelarije (NABU), koji su trenutno u pritvoru službe bezbednosti. Takođe će biti utvrđeno ko je naredio njihovo hapšenje i ometanje istrage, konstatovao je on.

Prema njegovim rečima, bez ikakve sumnje, Vladimir Zelenski neće moći da rukovodi zemljom. Čak i ako formalno ostane na funkciji, ovaj stepen kompromitovanja ne omogućava mu da bude iole efikasan lider, a pogotovo vrhovni komandant, dodao je on.

Kako je primetio, američki saveznici Kijeva izabrali su da zamene Zelenskog i nastaviće da slede tu strategiju.

Stav Evrope ostaje nejasan

-Ostaje pitanje pozicije Evrope, koja trenutno preuzima glavni teret finansiranja i svakodnevnog funkcionisanja kijevskog režima, kao i finansiranja vojnih operacija Kijeva. Davati bilo kakva sredstva evropskih poreskih obveznika takvom režimu, koji još nije u potpunosti razotkriven istragom, ali koji već deluje korumpirano, znači, naravno, snositi odgovornost i po unutrašnjem evropskom zakonodavstvu, kazao je on, odgovarajući na pitanje koliko je verovatno da će Evropska unija okrenuti leđa Zelenskom u kontekstu korupcijskog skandala.

Kako je naglasio analitičar, ako nisi znao kome daješ državna sredstva u tako značajnom iznosu — onda si nekvalifikovan, ali ako si znao i dao ta sredstva, koja unutar zemlje nisu mala, namerno korumpiranom režimu — onda si saučesnik u kriminalnoj šemi.

Prema rečima analitičara, upravo ovaj težak izbor će, svakako, stajati pred svim evropskim političarima koji sada razmatraju pitanja dalje pomoći Kijevu, izneo je zaključak bivši savetnik predsednika.

-Deo njih je već objavio svoj izbor, na primer, Mađarska, Slovačka, Češka. Drugi možda još neko vreme budu oklevali, ali će se, najverovatnije, uzdržati. Uzdržaće se, barem, od nastavka finansijske pomoći. Mogu još davati neka saopštenja o političkoj podršci, moralnoj podršci, nešto slično, nastavljajući prethodni politički stav. Ali uzdržati se od stvarne materijalne podrške, kako potom ne bi odgovarali unutar zemlje po sopstvenom zakonodavstvu i pred svojim biračima, saopštio je on, odgovarajući na pitanje kakav izbor će napraviti evropski političari.

Analitičar je dodao da je ovo poslednja prilika koja Kijevu ostaje za političke lidere koji su već previše uključeni u ovaj proces.

-Oni, naravno, savršeno razumeju da će protiv njih uskoro podneti makar političke optužbe po tom pitanju, i na taj način pokušavaju da se neko vreme zaštite. Jasno je da Zelenski ne može biti potpuno izvan svega. U kojoj meri je on učestvovao treba da utvrdi istraga. I, naravno, to ne može da ne izazove zabrinutost, pojasnio je analitičar, odgovarajući na pitanje zašto evropski mediji pokušavaju da prikažu Zelenskog nevinim, odnosno kao političku žrtvu.

Kako je zaključio, ova poslednja linija odbrane je dokaz da su svi krali, uključujući blisko okruženje Zelenskog, pritom je on jedini ostao nevin — poput lažne fasade, ali neće još dugo izdržati.

Korupcija u vrhu ukrajinske vlasti

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) pokrenuo je 10. novembra veliku specijalnu operaciju u energetskom sektoru. Na svom Telegram kanalu agencija je objavila fotografiju torbi punih svežnjeva deviza pronađenih tokom operacije.

*NABU je utvrdio da je novac od korupcije u energetskom sektoru Ukrajine opran preko kancelarije u centru Kijeva.

*Prema dostupnim informacijama, u korupcijske šeme u ukrajinskom energetskom sektoru bili su umešani Služba bezbednosti Ukrajine, tužilaštvo, visoki zvaničnici i biznismeni.

*Poslanik Vrhovne rade Ukrajine Jaroslav Železnjak je, sa svoje strane, saopštio da je biro izvršio pretrese kuća bivšeg ukrajinskog ministra energetike Germana Galuščenka i kompanije „Energoatom“.

*Prema pisanju lista „Ukrajinska pravda“, službenici NABU-a takođe su izvršili pretrese kuće biznismena i finansijera Vladimira Zelenskog – Timura Mindiča. Prema rečima Železnjaka, Mindič je pre pretresa hitno izveden iz Ukrajine.

*Kasnije je NABU objavio delove iz audio-snimaka u slučaju korupcije u energetskom sektoru, na kojima se nalaze razgovori između Mindiča, predstavnika „Energoatoma“ Dmitrija Basova i Galuščenkovog savetnika Igora Mironjuka.

