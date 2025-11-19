Svet

RUSKE RAKETE EKSPLODIRAJU BLIZU GRANICE: NATO diže borbene avione jedan za drugim - veliki napad na zapadu Ukrajine

В.Н.

19. 11. 2025. u 07:51

POLjSKA digla NATO avione zbog ruskog napada u Ukrajini gde su izvedeni napadi raketama i dronovima, eksplozije u gradovima Lavov i Ternopil.

Foto: Printscreen/X

Borbeni avioni Poljske i NATO saveznika dignuti su rano jutros kako bi osigurali bezbednost poljskog vazdušnog prostora nakon što je Rusija pokrenula vazdušne napade na zapadnu Ukrajinu u blizini granice sa Poljskom.

Rojters prenosi da su to saopštile su oružane snage zemlje ove zemlje članice NATO.

- Parovi lovaca za brzo reagovanje i avion za rano upozoravanje su podignuti u vazduh, a sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) i radarskog nadzora na zemlji stavljeni su na najviši stepen pripravnosti - saopštila je operativna komanda vojske Poljske u objavi na društvenoj mreži X.

Ovome je prethodila serija eksplozija u zapadnim ukrajinskim gradovima Lavov i Ternopilj.

Ukrajinski mediji i očevici Rojtersa navode da je uoči tih eksplozija vojska Ukrajine upozorila na veliku pretnju od ruskih raketnih i dronova.

- Rusija ponovo napada našu energetsku infrastrukturu. Uvedena su vanredna isključivanja struje u nizu oblasti Ukrajine - saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo energetike na Telegramu.

(Reuters)

BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije

