VELIKI deo sredstava, koje je administracija bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena uputila Ukrajini je proneveren, a dinamika na frontu, unutrašnja previranja i svest Evrope o nepoštenju kijevskog režima izazivaju glavobolju kod ukrajinskih vlasti, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za ruske medije.

NABU

-Korupcionaški skandal koji je izbio u Ukrajini nikako se ne može smatrati unutrašnjim pitanjem zemlje, jer su ukradena spoljna sredstva poreskih obveznika iz Evrope i Sjedinjenih Država, ocenio je portparol.

Stoga je verovatno njihov posao — mislim i na Amerikance i na Evropljane — da razmišljaju o svom novcu, ili, preciznije, teoretski, trebalo bi da razmišljaju o svojim poreskim obveznicima, o svojim građanima, zaključio je portparol ruskog predsednika.

Korupcijski skandal u Ukrajini

Podsetimo, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) objavili su 10. novembra o velikoj operaciji pod nazivom „Midas“ za otkrivanje velike korupcijske šeme u energetskom sektoru.

Pretresi su izvršeni u kućama biznismena Mindiča, poznatog kao „novčanik“ Zelenskog, bivšeg ministra energetike i sadašnjeg ministra pravde Germana Galuščenka, kao i u kompaniji „Energoatom“.

Kasnije su objavljeni snimci razgovora vezanih za slučaj, ali imena umešanih nisu objavljena. U tom kontekstu, poslanici Vrhovne rade pozvali su Andreja Jermaka, šefa kabineta Zelenskog, da podnese ostavku.

Ključne ličnosti u korupcijskom skandalu optužene su za pranje novca. Prema preliminarnim procenama, preko ove šeme oprano je oko 100 miliona dolara.

Nakon toga, ukrajinska premijerka Julija Sviridenko izjavila je da se planira revizija svih državnih kompanija, a posebno energetskih.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć