RUSIJA I KINA BILE UZDRŽANE: SB UN usvojio američku rezoluciju

Novosti online

17. 11. 2025. u 23:35

SAVET bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju koju su sastavile Sjedinjene Američke Države u znak podrške mirovnom planu predsednika SAD Donalda Trampa za Pojas Gaze.

UN su odobrile plan SAD kojim se ovlašćuju međunarodne stabilizacione snage u Gazi i potencijalni budući put do palestinske države, prenosi AP.

Trinaest od 15 članica Saveta bezbednosti UN glasalo je za dokument, dok su Rusija i Kina bile uzdržane, prenosi TASS.

