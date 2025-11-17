RUSIJA I KINA BILE UZDRŽANE: SB UN usvojio američku rezoluciju
SAVET bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju koju su sastavile Sjedinjene Američke Države u znak podrške mirovnom planu predsednika SAD Donalda Trampa za Pojas Gaze.
UN su odobrile plan SAD kojim se ovlašćuju međunarodne stabilizacione snage u Gazi i potencijalni budući put do palestinske države, prenosi AP.
Trinaest od 15 članica Saveta bezbednosti UN glasalo je za dokument, dok su Rusija i Kina bile uzdržane, prenosi TASS.
