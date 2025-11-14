STIGLO VELIKO UPOZORENJE: Oni su sledeća meta Rusije u Evropi?

POLjSKI ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski poručio je da će Poljska "radije jesti travu nego postati ruska kolonija, upozoravajući da bi, u slučaju poraza Ukrajine, upravo njegova zemlja mogla da bude sledeća meta Moskve.

Foto Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

- Verujemo da bismo, ako Putin uspe da osvoji Ukrajinu, bili sledeći... Radije ćemo jesti travu nego ponovo postati ruska kolonija - rekao je Radoslav Sikorski tokom gostovanja u britanskom podkastu "The Rest is Politics" i dodao: "To se već dešavalo", aludirajući na periode u istoriji Poljske kada je bila pod ruskom vlašću.

Sikorski je sugerisao da je strah od ruskog ekspanzionizma razlog zašto njegova zemlja ima tako visok nivo odbrambenih izdvajanja, čak i na štetu finansiranja drugih oblasti.

Sikorski je prošle nedelje za TVP World izjavio da će Varšava platiti "koliko god bude potrebno" za odbranu zemlje.

- Uvek moramo birati između oružja i putera. To nam je Ruska Federacija nametnula - dodao je.

U junu su se države članice NATO-a, osim Španije, saglasile da povećaju odbrambena izdvajanja na 5% BDP-a do 2035. godine, a Poljska se u septembru obavezala da će već naredne godine dostići 4,8%. Poljska ima treću najveću vojsku u NATO-u po broju osoblja, prema najnovijim objavljenim podacima saveza, što je stavlja iza SAD-a i Turske.

"Mađarska blokira napredak, ali to će se na kraju desiti"

Sikorski je takođe rekao da, iako je Kijev spreman na to da rat traje još tri godine, ne misli da Putin može izdržati toliko dugo.

Foto Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Smatra da bi države članice EU trebalo da jače sarađuju u zajedničkoj odbrani, dodajući da blok ima "problem sinhronizacije" zbog suvereniteta koji leži u svakoj zemlji članici.

"Podržavam ideju da Evropska unija počne da ima sopstvene odbrambene sposobnosti, kako ne bismo morali da pozivamo Sjedinjene Države u svakoj hitnoj situaciji. Trebalo bi da budemo sposobni sledeći put sami da rešimo nekog ratnog vođu u Libiji ili na Balkanu", uveren je.

Dotakao se i pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, rekavši da veruje da će Ukrajina "postati članica početkom naredne decenije" uprkos trenutnom protivljenju Budimpešte.

"Evropa je odobrila status Ukrajine kao kandidata i Evropa je jednoglasno pristala da započne pregovore... Mađarska blokira napredak, ali to će se na kraju desiti", predviđa Sikorski.