DODATNI UDARAC ZA DRŽAVU ČLANICU G20: Tramp rekao da ne zaslužuju mesto u elitnom klubu, a sada je stigao i "šamar" od Sija
KINESKI predsednik Si Đinping neće prisustvovati samitu G20 krajem novembra, javlja Blumberg.
- Ovaj potez će biti udarac za zemlju domaćina Južnu Afriku, koja se već suočava sa bojkotom američkog predsednika Donalda Trampa - navodi se u članku .
Razlozi odsustva kineskog predsednika sa samita nisu navedeni.
Tramp je ranije izjavio da nijedan predstavnik SAD ne namerava da prisustvuje samitu G20 u Južnoj Africi. Takođe je napomenuo da Južna Afrika ne bi trebalo da bude u G20 , jer smatra da je republika "komunistička tiranija".
Preporučujemo
KINA POKAZALA DžINA: Najveći u istoriji - sa katapultom na elektromagnetni pogon (VIDEO)
07. 11. 2025. u 19:50
TRAMP O PUTU U AZIJU: Sastanak sa Si Đinpingom dovešće do uspeha i "večnog mira"
01. 11. 2025. u 23:00
PESKOV: Putin i Si su u stalnom kontaktu
31. 10. 2025. u 11:46
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)