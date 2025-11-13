DODATNI UDARAC ZA DRŽAVU ČLANICU G20: Tramp rekao da ne zaslužuju mesto u elitnom klubu, a sada je stigao i "šamar" od Sija

KINESKI predsednik Si Đinping neće prisustvovati samitu G20 krajem novembra, javlja Blumberg.

AP Photo/Darko Vojinovic)

- Ovaj potez će biti udarac za zemlju domaćina Južnu Afriku, koja se već suočava sa bojkotom američkog predsednika Donalda Trampa - navodi se u članku .

Razlozi odsustva kineskog predsednika sa samita nisu navedeni.

Tramp je ranije izjavio da nijedan predstavnik SAD ne namerava da prisustvuje samitu G20 u Južnoj Africi. Takođe je napomenuo da Južna Afrika ne bi trebalo da bude u G20 , jer smatra da je republika "komunistička tiranija".