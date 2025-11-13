EVROPSKA unija treba da prestane da pomaže Kijevu zbog korupcije u Ukrajini, izjavio je ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto.

Foto Tanjug

- Brisel je godinama finansirao ukrajinsku državu novcem evropskih građana. U međuvremenu, u Ukrajini cveta korupcija, i nije iznenađujuće što niko do sada nije video precizan izveštaj o trošenju sredstava dobijenih od EU - napisao je on na društvenim mrežama.

Ministar spoljnih poslova ukazao je na nedavno objavljene dokaze o korupciji u užem krugu Vladimira Zelenskog.

- A šta Brisel želi u međuvremenu? Da pošalje još više novca Ukrajini, predsedniku Zelenskom, u čijem je najbližem okruženju nedavno otkrivena velika korupcionaška mreža... Vreme je da se zaustavi ovo ludilo — moramo prestati da šaljemo novac evropskih građana u Ukrajinu - dodao je Sijarto.

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) objavili su o velikoj operaciji pod nazivom „Midas“ za otkrivanje velike korupcijske šeme u energetskom sektoru.

Prema dostupnim informacijama, u korupcijske šeme u ukrajinskom energetskom sektoru bili su umešani Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), tužilaštvo, visoki zvaničnici i biznismeni, uključujući Timura Mindiča, suvlasnika kompanije „Kvartal 95“ i poznatog kao „novčanik“ Vladimira Zelenskog.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje