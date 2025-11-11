LUKAŠENKO IZDAO NAREĐENJE: Odmah organizovati pregovore s ciljem normalizacije situacije na granici sa Litvanijom

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko naložio je Ministarstvu spoljnih poslova te zemlje da organizuje pregovore u cilju normalizacije situacije na granici sa Litvanijom, u odgovoru na zahtev litvanskih vlasti.

Odluka je usledila nakon izveštaja beloruskih zvaničnika o trenutnoj situaciji na granici Belorusije sa Litvanijom i Poljskom, prenela je Belta.

Lukašenko je saslušao izveštaje predsednika Državnog graničnog komiteta, generala

Konstantina Molostova, ministra spoljnih poslova Maksima Riženkova, kao i predsednika KGB-a, generala Ivana Tertela, koji su ga informisali o stanju na granici.

U saopštenju Pres-službe beloruskog predsednika navedeno je da su od Litvanije pristigli predlozi za rešavanje problema na belorusko-litvanskoj granici.

Kao odgovor na ovaj zahtev, Lukašenko je naložio ministru spoljnih poslova da započne pregovore sa litvanskim vlastima kako bi se normalizovala situacija i omogućilo ponovno funkcionisanje kontrolnih punktova na zajedničkoj granici.

Pregovori će uključivati i litvanske zvaničnike nadležne za ovu oblast.

Takođe, državnom sekretaru Saveta bezbednosti, Aleksandru Volfoviču, poverena je odgovornost za organizaciju međuresorne koordinacije i pružanje potrebne pomoći tokom pregovora.



(Tanjug)