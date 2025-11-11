Svet

LUKAŠENKO IZDAO NAREĐENJE: Odmah organizovati pregovore s ciljem normalizacije situacije na granici sa Litvanijom

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

11. 11. 2025. u 12:41

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko naložio je Ministarstvu spoljnih poslova te zemlje da organizuje pregovore u cilju normalizacije situacije na granici sa Litvanijom, u odgovoru na zahtev litvanskih vlasti.

ЛУКАШЕНКО ИЗДАО НАРЕЂЕЊЕ: Одмах организовати преговоре с циљем нормализације ситуације на граници са Литванијом

Foto: Profimedia/Ilustracija

Odluka je usledila nakon izveštaja beloruskih zvaničnika o trenutnoj situaciji na granici Belorusije sa Litvanijom i Poljskom, prenela je Belta.

Lukašenko je saslušao izveštaje predsednika Državnog graničnog komiteta, generala

Konstantina Molostova, ministra spoljnih poslova Maksima Riženkova, kao i predsednika KGB-a, generala Ivana Tertela, koji su ga informisali o stanju na granici. 
U saopštenju Pres-službe beloruskog predsednika navedeno je da su od Litvanije pristigli predlozi za rešavanje problema na belorusko-litvanskoj granici.

Kao odgovor na ovaj zahtev, Lukašenko je naložio ministru spoljnih poslova da započne pregovore sa litvanskim vlastima kako bi se normalizovala situacija i omogućilo ponovno funkcionisanje kontrolnih punktova na zajedničkoj granici. 
Pregovori će uključivati i litvanske zvaničnike nadležne za ovu oblast.

Takođe, državnom sekretaru Saveta bezbednosti, Aleksandru Volfoviču, poverena je odgovornost za organizaciju međuresorne koordinacije i pružanje potrebne pomoći tokom pregovora.

 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA NASTAVLJA DA MELJE! Sledeća žrtva čete Saše Obradovića je Dubai

ZVEZDA NASTAVLjA DA MELjE! Sledeća žrtva čete Saše Obradovića je Dubai