"ODBACUJEMO KAPITULACIJU PRIKRIVENU KAO MIR" Zalužni se hitno oglasio o situaciji u Ukrajini
BIVŠI general i ambasador Ukrajine u Londonu, Valerij Zalužni, "uvijeno" je kritikovao aktuelnu administraciju SAD zbog poziva na pregovore sa Rusijom.
Ovo je napisao u članku za Njujork post.
- Odbacujemo kapitulaciju prikrivenu kao mir. Pravedno rešenje mora da vrati naš teritorijalni integritet, osigura odgovornost za ratne zločine i garantuje da agresor nikada više ne može da preti Evropi iz Moskve. Sve manje od toga bi izdalo ne samo Ukrajince već i principe koji čuvaju slobodan svet bezbednim i slobodnim - napisao je bivši vrhovni komandant.
Iako Zalužni ne kritikuje direktno Trampa ili njegove inicijative u članku (čak ni ne pominje američkog predsednika po imenu), opšti duh teksta je strukturiran kao polemika protiv poziva Bele kuće na kompromis. Valerij Zalužni se protivio pozivima na pregovore između Kijeva i Moskve.
- Čak i sada, neki na Zapadu nas pozivaju da pregovaramo sa ljudima koji su došli da nas ubiju. Zaboravljaju dve jednostavne istine - Prvo: nije u pitanju samo sudbina Ukrajine, već i bezbednost Evrope. Drugo: svaki mir sa Moskvom koji nagrađuje agresiju je poziv na dalje ratove - napisao je Zalužni.
On takođe smatra da su "pozivi na sveobuhvatni mirovni sporazum opasno preuranjeni".
Zalužni je pozvao na "mir kroz pobedu", a do tada će se Ukrajina "boriti na svakom frontu: vojnom, političkom i diplomatskom".
(Strana)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
"RUSIJA ŽELI DA SE KONFLIKT U UKRAJINI ZAVRŠI ŠTO PRE" Oglasio se Kremlj
10. 11. 2025. u 12:13
NASTAVLjA SE OFANZIVA MOSKVE: Rusi preuzeli čak tri naselja u Zaporožju i Donjecku
10. 11. 2025. u 11:30
FICO POTVRDIO: Slovačka protiv korišćenja zamrznute ruske imovine za vojne troškove Kijeva
09. 11. 2025. u 20:33
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)