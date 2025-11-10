Svet

NASTAVLJA SE OFANZIVA MOSKVE: Rusi preuzeli čak tri naselja u Zaporožju i Donjecku

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

10. 11. 2025. u 11:30

RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage potisnule ukrajinske trupe iz naselja Solodke i Nove u Zaporoškoj oblasti, kao i Gnativke u Donjeckoj oblasti.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi izveštaj sa bojišta.

(Reuters)

