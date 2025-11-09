FICO POTVRDIO: Slovačka protiv korišćenja zamrznute ruske imovine za vojne troškove Kijeva
SLOVAČKA neće učestvovati ni u kakvim pravnim ili finansijskim šemama za oduzimanje zamrznute ruske imovine ako bi se ta sredstva potrošila na vojne troškove u Ukrajini, izjavio je slovački premijer Robert Fico, prenosi "Politiko".
On je upozorio da će njegova zemlja biti protiv upotrebe zamrznute ruske imovine za finansiranje odbrambenih troškova Ukrajine, objavio je "Blumberg", pozivajući se na intervju za STVR.
EU pokušava da dogovori plan da se prihodi od otete ruske imovine koriste za pružanje kredita od 140 milijardi evra Ukrajini.
Belgija nastavlja da se aktivno suprotstavlja pritisku Evropske komisije, koja pokušava da dobije njen pristanak za korišćenje zamrznutih ruskih suverenih sredstava u depozitaru "Juroklir" radi finansiranja Ukrajine u kratkoročnoj i srednjoročnoj perspektivi.
- U petak su se predstavnici Evropske komisije sastali sa belgijskom delegacijom kako bi razgovarali o ovom pitanju. Razgovor je bio konstruktivan, ali nije otklonio pravne i finansijske nedoumice koje je Belgija iznela - navodi se u izveštaju, prenosi RIA Novosti.
Slovački predsednik Fico je u više navrata pretio da će blokirati sankcije EU protiv Rusije, menjajući svoj potencijalni veto za ustupke po drugim pitanjima.
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je ranije je da se "oni koji su pametniji" na Zapadu protive zapleni ruske imovine, upozoravajući da potezi Zapada da konfiskuje sredstva neće proći nekažnjeno.
