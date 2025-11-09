"TURSKA ČIZMA NEĆE STUPITI NA NAŠE TLO" Još jedna rampa za Erdogana

PORTPAROLKA izraelske vlade Šoš Bedrosijan ponovila je protivljenje Izraela raspoređivanju turskih vojnika u sastavu multinacionalnih snaga u Gazi, koje bi trebalo da preuzmu kontrolu od izraelskih Oružanih snaga IDF.

Foto: Tanjug

- Turska čizma neće stupiti na naše tlo - kazala je ona novinarima, preneo je Tajms of Izrael.

Plan američkog predsednika Donalda Trampa o okončanju rata predviđa da Međunarodne stabilizacione snage postepeno preuzmu kontrolu bezbednosti u Gazi.

Ove snage tek treba da budu formirane, a mnoge zemlje pozivaju na to da ove snage dobiju mandat od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Upitan ranije ovog meseca da komentariše izraelske primedbe na turske snage u Gazi, američki ambasador u Turskoj, Tom Barak, izjavio je da će ta zemlja učestvovati u međunarodnim snagama.

Američki potpredsednik Džej Di Vens je prošlog meseca kazao da bi Ankara igrala "konstruktivnu ulogu", ali da Vašington neće Izraelu nametati bilo šta, kada se radi o stranim trupama na njihovom tlu, podsetio je Tajms of Izrael.

(Tanjug)

