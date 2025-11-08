USRED BELA DANA! Ukrajinski FP-2 dronovi pogodili ruski S-400 na Krimu: Novi talas napada otkriva promenu taktike (VIDEO)

UKRAJINSKE snage nastavljaju da prilagođavaju svoje taktičke pristupe u borbi za kontrolu neba iznad Krima.

Foto Telegram GRU

Jučerašnji napad ukrajinskih dronova FP-2 na ruski protivvazdušni sistem S-400 „Trijumf“ označio je novu fazu u upotrebi bespilotnih letelica. Prema saopštenju ukrajinskih Snaga za specijalne operacije (SSO), njihovi operateri izveli su precizan napad usred dana, što je prvi zabeleženi slučaj uspešne dnevne upotrebe FP-2 dronova protiv strateškog cilja ove vrste.

Na snimku koji su objavile ukrajinske jedinice vidi se kako nekoliko dronova FP-2 leti nisko iznad položaja ruske protivvazdušne odbrane u blizini sela Ujutnje na Krimu. U trenutku udara jedan dron pogađa lanser raketnog sistema 5P85SM2, koji je deo baterije S-400. Pogodak se, prema kadrovima, dogodio u zadnji deo vozila, verovatno u točak ili osovinu.

Iako ukrajinski izvori tvrde da je lanser „neutralisan“, do sada nije objavljen konkretan dokaz niti potvrda o stepenu oštećenja. Rusi nisu pružili zvaničan komentar, niti je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije izdalo bilo kakvo saopštenje. Ipak PVO sistem je zatečen u toku promene lokacije, dakle kada je najranjiviji, a 105 kg bojne glave je više nego dovoljno da potpuno uništi lanser.

PRELAZAK NA DNEVNE OPERACIJE

Ono što ovaj incident čini značajnim nije samo pogodak, već i vreme izvođenja napada. Ukrajinske snage su do sada dronove ove klase najčešće koristile noću, oslanjajući se na termovizijske kamere i ograničenu vidljivost da bi izbegle otkrivanje. Međutim, jučerašnji napad izveden je usred dana, što ukazuje na novu fazu razvoja i povećanu otpornost dronova FP-2 na ruske sisteme za elektronsko ratovanje i radarske senzore.

Stručnjaci za elektronsko ratovanje navode da prelazak na dnevne misije znači da FP-2 koristi naprednije kamere visoke rezolucije i bolje šifrovane komunikacione linkove, što otežava njegovo ometanje i presretanje. Dron poseduje modularni dizajn koji omogućava brzu zamenu komponenti i različite konfiguracije bojevih glava.

FP-2 je taktički napadački dron koji je razvio ukrajinski proizvođač Fire Point. Predstavljen je kao sledeći korak posle FP-1, ali dizajniran prvenstveno za rad na liniji fronta, protiv pokretnih i stacionarnih ciljeva u zoni kontakta dometa oko 200 km, sa znatno većom bojnom glavom u odnosu na dugometne varijante. Postoji dve varijante vođenja (autonomna i manualna) i mogućnost lansiranja iz fiksnih i mobilnih instalacija.

Foto Telegram GRU

RUSKI GUBICI I PROMENA UKRAJINSKE TAKTIKE

Ako se potvrdi da je lanser S-400 zaista uništen, to bi bio jedan od najskupljih udara dronovima na rusku opremu ovog meseca. Ceo komplet S-400 košta više od 300 miliona dolara, a ukoliko je lanser bio napunjen, raketa 48N6DM dostiže cenu nekada čak i 1,5 miliona dolara.

Ukrajina je poslednjih meseci pojačala upotrebu malih FPV dronova u napadima na Krimu i drugim ruskim pograničnim oblastima. Za razliku od ranijih perioda, kada su se napadi odvijali pretežno noću, poslednji incident pokazuje da ukrajinske jedinice sve češće sprovode operacije u punom danu, uz koordinaciju izviđačkih dronova srednjeg dometa. Ovakva promena taktike može značiti i testiranje nove generacije dronova otpornijih na ruske sisteme „Krasuha“, „Pole-21“ i „Silok“ ili na potpunu rusku neopreznost.

Fire Point, proizvođač drona FP-2 je postao naširoko poznat od nedavno, kada je predstavio FP-5 „Flamingo“, krstareću raketu dometa 3.000 kilometara i bojevom glavom od 1.150 kilograma, za koju mnogi eksperti tvrde da je gotovo identična raketi koju je prethodno prikazala britansko-emiratska kompanija Milanion.

Foto Tanjug/AP

ŠIRI KONTEKST

Napad dolazi u trenutku kada se ruska vojska suočava sa sve većim brojem napada na infrastrukturu. Samo na Krimu, od početka jeseni zabeleženo je više od 20 napada na vojne objekte, aerodrome i radarske instalacije, a ukrajinska strana sve češće koristi FPV dronove kao zamenu za skupe zapadne raketne sisteme.

Analitičari smatraju da će ovaj incident dodatno pojačati pritisak na ruske komandne strukture, jer FP-2, iako manji i relativno jeftin, uspeva da prodre kroz višeslojne zone PVO zaštite. Time se menja paradigma rata — gde tehnologija i improvizacija preuzimaju ulogu od skupih raketnih sistema i tradicionalne avijacije.

Ukoliko se trend dnevnih FPV napada nastavi, ukrajinske snage bi mogle proširiti delovanje i na dubinu ruskih položaja u Zaporožju, Hersonu i na samom jugu Donbasa, čime bi S-400, sistem koji je trebalo da štiti nebo nad Krimom, mogao postati nova meta broj jedan.

oruzjeonline.com

