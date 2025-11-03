NBC TVRDI: Demokrate očekuju povlačenje Nensi Pelosi posle izbora u Kaliforniji

DEMOKRATSKA stranka Sjedinjenih Američkih Država priprema se za mogući odlazak bivše predsedavajuće američkog Predstavničkog doma Nensi Pelosi, jedne od najuticajnijih političarki u istoriji Kongresa, koja bi prema izvorima američkog NBC news-a mogla da se povuče iz politike nakon više decenija duge karijere.

Foto Tanjug/AP/Lea Suzuki

Očekuje se da Pelosi (85), koja već skoro četiri decenije predstavlja okrug San Franciska u američkom Kongresu, objavi odluku o svojoj političkoj budućnosti nakon izbora u utorak, kada birači u Kaliforniji budu glasali o predlogu "Propozicija 50".

Taj predlog predviđa novo povlačenje granica izbornih okruga, što bi, prema nadama demokrata, moglo da im donese dodatna mesta u Predstavničkom domu na narednim izborima za Kongres.

Više izvora iz Demokratske stranke, u Kongresu i Kaliforniji, navelo je za NBC da očekuju da Pelosi neće tražiti reizbor 2026. godine.

-Voleo bih da ostane još deset godina, ali mislim da odlazi. Biće to kruna njene karijere, ako Propozicija 50 bude usvojena, naveo je izvor iz Demokratske stranke za NBC.

Pelosi zasad nije reagovala na kandidature dvojice demokrata koji su već ušli u trku za isti kongresni distrikt.

Portparol Pelosi Jan Krejger odbio je da potvrdi da li će se ona ponovo kandidovati, navodeći da je bivša predsedavajuća "potpuno fokusirana na pobedu u glasanju za Propoziciju 50" i da poziva sve birače u Kaliforniji da podrže inicijativu.

Pelosi je ranije izjavila da neće odlučiti o svojoj kandidaturi pre izbora, ističući da je usvajanje Propozicije 50 njen glavni prioritet.

Tokom dvadeset godina vođstva u Demokratskom klubu, od 2002. do 2022. godine, Pelosi je bila poznata kao izuzetno vešt strateg, pregovarač i prikupljač sredstava.

Bila je prva žena na čelu Predstavničkog doma i jedna od najuticajnijih političarki u modernoj američkoj istoriji.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć