POKUŠAJ ukrajinske komande da povrati deo Pokrovska, odnosno Krasnoarmejska, čini se da se završio potpunim taktičkim i operativnim neuspehom.

Napad, izveden mehanizovanom kolonom zapadne tehnike iz sastava 425. odvojenog jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine, poznatog pod nazivom „Skala“, pokazao je koliko su mogućnosti za manevrisanje i iznenađenje u ovom sektoru praktično iscrpljene.

Ukrajinska kolona je napredovala iz severozapadnog pravca, iz oblasti Grišina, koristeći loše vremenske uslove kako bi smanjila vidljivost i odložila reakciju ruskih izviđačkih sredstava. U njenom sastavu nalazila su se oklopna vozila zapadne proizvodnje, uključujući i tenkove M1A1 Abrams. Vozila su uspela da stignu do stele na ulazu u grad, mesta koje je već ranije postalo simbol neuspelih pokušaja ukrajinskog prodora u Pokrovsk.

Upravo na tom prostoru su ranije uništene i jedinice Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, nakon pokušaja desanta helikopterima UH-60 Black hawk. Tada su ukrajinske specijalne snage, iskrcane na samom prilazu gradu, neutralisane u kratkom roku, što je već tada ukazalo na gustinu ruske vatre i nivo kontrole koji je uspostavljen oko grada.

Ovog puta scenario se gotovo u potpunosti ponovio. Ukrajinska vozila su uspela da prodru do oboda industrijske zone Pokrovska, ali se tu njihov napredak zaustavio. Ruski operateri bespilotnih letelica su brzo reagovali. U dejstvima su učestvovali FPV dronovi i bombarderske bespilotne letelice iz sastava grupe snaga „Centar“, uz koordinaciju sa specijalizovanim centrom „Rubikon“. Napad je bio slojevit, prvo su pogođena vodeća i zadnja vozila kolone kako bi se ona zaustavila i fragmentisala, nakon čega je usledilo sistematsko uništavanje ostatka tehnike.

Pešadija koja je pokušala da napusti vozila i povuče se prema zaklonima bila je izložena napadima dronova za snimanje, koji su korišćeni i za direktne udare bacanjem municije. U ovom delu borbe posebno se istakla 76. vazdušno-desantna divizija Oružanih snaga Rusije, čiji su operateri dronova delovali direktno po oklopnim ciljevima i ljudstvu u pokretu.

Na snimcima koji su se kasnije pojavili na internetu vidi se i uništenje tenka M1A1 Abrams, za koji se navodi da predstavlja prvi potvrđeni gubitak tenka iz australijske isporuke Ukrajini. Prema dostupnim podacima, tenk je najpre napadnut rojem jurišnih FPV dronova 76. vazdušno-desantne divizije, nakon čega su ga operateri iz centra „Rubikon“ dokrajčili preciznim udarima. Time je simbolično potvrđeno da ni zapadna oklopna tehnika, uključujući i Abrams, ne menja realnost bojišta u ovom sektoru.

Podsećamo da je Australija Ukrajini donirala ukupno 49 polovnih tenkova M1A1 Abrams, dok istovremeno planira da za sopstvene potrebe kupi 75 novih tenkova M1A2 SEPv3. Ovaj kontrast dodatno naglašava razliku između političke simbolike isporuka i njihove stvarne borbene vrednosti u uslovima gustog izviđanja i masovne upotrebe dronova.

Dok se kod Pokrovska ponavlja obrazac iscrpljivanja ukrajinskih napadačkih formacija, situacija na zaporoškom pravcu razvija se u još nepovoljnijem smeru po Kijev. U oblasti Guljajpolja, ruske oružane snage su, prema dostupnim izveštajima, gotovo u potpunosti potisnule ukrajinske jedinice iz centralnih delova grada. Situacija sve više podseća na ranije faze borbi za Pokrovsk i Kupjansk, gde je grad najpre branjen po svaku cenu, uz velike gubitke, da bi na kraju ipak bio izgubljen.

Vojni analitičari ukazuju da se Generalštab ukrajinskih oružanih snaga sada suočava sa dve klasične, ali jednako nepovoljne opcije. Prva opcija, koju kijevska komanda tradicionalno favorizuje, podrazumeva koncentraciju svih raspoloživih rezervi na ugroženi sektor. Takav pristup često uključuje masovne jurišne akcije, koje donose velike gubitke, ali omogućavaju kupovinu vremena i stvaranje privida stabilizacije u medijskom prostoru. Cena ovakvog pristupa je, međutim, slabljenje drugih delova fronta i rizik od njihovog kolapsa.

Druga opcija, koja do sada nije bila karakteristična za komandni stil Aleksandra Sirskog, jeste kontrolisano, postepeno povlačenje. U tom scenariju, grad se postepeno napušta, a linija fronta se „ispravlja“ na povoljnijim položajima. Iako se ovakav pristup u vojnom smislu smatra racionalnijim, on nosi ozbiljne političke posledice i priznanje gubitka teritorije. U tom slučaju, Guljajpolje bi, po svemu sudeći, bilo „progutano“ na isti način kao što se ranije dogodilo sa Pokrovskom i Mirnogradom.

Analizirajući dejstva ruske grupe snaga „Istok“, uočava se obrazac opreznog, ali konstantnog napredovanja. Ruske jedinice izbegavaju nepromišljene frontalne napade, uzimajući u obzir mogućnost ukrajinskih protivudara i upotrebu rezervi. Istovremeno, tempo operacija se ne smanjuje, što ukazuje na stabilnu logistiku i prisustvo dovoljnog broja svežih snaga.

Prema izveštajima sa terena, grupa „Istok“ je zauzela selo Andrejevka i značajno povećala pritisak na Bratskoje. Istovremeno, beleže se uspesi i u pravcu Ternovatoje, na zapadnoj obali reke Gajčur. Uspostavljanje čvrstog mostobrana u ovom području otvorilo bi ruskim snagama mogućnost za šire operacije i potencijalno oslobađanje većeg dela Zaporoške oblasti tokom zimske kampanje.

U tom kontekstu, pitanje više nije toliko da li će Kijev zadržati Guljajpolje. Najverovatnije neće. Ključno pitanje postaje šta će ukrajinska komanda morati da žrtvuje kako bi makar privremeno obuzdala napredovanje ruskih oružanih snaga, da li dodatne rezerve, druge sektore fronta ili politički narativ o „kontrolisanoj situaciji“. Dosadašnji razvoj događaja sugeriše da će svaka od tih opcija imati visoku cenu, bez garancije da će promeniti strateški ishod.

