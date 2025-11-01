DRAMA NA PLANINI Lavina zatrpala turiste: Ima mrtvih, dve osobe nestale!
LAVINA je pogodila planine Ortles u Južnom Tirolu, zatrpavši nekoliko ljudi. Tri ljubitelja skijanja iz Nemačke su poginula, a dve osobe se još uvek vode kao nestale.
Prema italijanskoj novinskoj agenciji Ansa, lavina je zahvatila dve odvojene grupe. Spasioci su pronašli tri skijaša iz prve grupe mrtve. To su tridesetogodišnji muškarac i žena i pedesetogodišnji muškarac. Ostale četiri osobe iz ove grupe su preživele.
Lavina je odnela i dve osobe iz druge grupe; spasioci još nisu uspeli da ih pronađu. Druge dve osobe iz ove grupe bile su više u trenutku lavine i uspele su da pobegnu.
Lavina se dogodila oko 15.50 sati. Vatrogasci, spasilački planinski tim i dvojica policajaca odmah su otišli na lice mesta. Tamo su došla i dva helikoptera.
(Telegraf.rs)
