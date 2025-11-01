Svet

DRAMA NA PLANINI Lavina zatrpala turiste: Ima mrtvih, dve osobe nestale!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2025. u 22:05

LAVINA je pogodila planine Ortles u Južnom Tirolu, zatrpavši nekoliko ljudi. Tri ljubitelja skijanja iz Nemačke su poginula, a dve osobe se još uvek vode kao nestale.

Foto: Printskrin/Youtubeshorts/Pegasherpa

Prema italijanskoj novinskoj agenciji Ansa, lavina je zahvatila dve odvojene grupe. Spasioci su pronašli tri skijaša iz prve grupe mrtve. To su tridesetogodišnji muškarac i žena i pedesetogodišnji muškarac. Ostale četiri osobe iz ove grupe su preživele.

Lavina je odnela i dve osobe iz druge grupe; spasioci još nisu uspeli da ih pronađu. Druge dve osobe iz ove grupe bile su više u trenutku lavine i uspele su da pobegnu.

Lavina se dogodila oko 15.50 sati. Vatrogasci, spasilački planinski tim i dvojica policajaca odmah su otišli na lice mesta. Tamo su došla i dva helikoptera.

(Telegraf.rs)

