LUKAŠENKO UPOZORAVA: Ako nam dođete bez dozvole sa svojim gvozdenim čizmama, udarićemo

31. 10. 2025. u 12:04

BELORUSIJA se neće uplitati u rat osim ako ne bude spoljne agresije, izjavio je danas predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

ЛУКАШЕНКО УПОЗОРАВА: Ако нам дођете без дозволе са својим гвозденим чизмама, ударићемо

- Postoji potražnja za onim što Belorusija ima i što ova zemlja može da proizvede. Ali ovo su tako neizvesna i složena vremena koja moramo da izdržimo... Ako izdržimo, naša deca će živeti. Ako ne uspemo, uronićemo u ovaj ponor - rekao je Lukašenko, prenosi Belta. 

Prema njegovim rečima, u svetu postoji više od 50 sukoba i ratova. 

- Ne bismo želeli da budemo umešani u 51. Ali vam obećavam da ne želimo da se borimo, da se nećemo uplitati u ovaj rat ako nas ostave na miru. Upravo to je glavni zadatak predsednika i vlade - rekao je predsednik Belorusije.

On je kazao da Belorusija ima sve što joj je potrebno za normalan život, ali da mora da se pokrene.

- Bliži se trenutak kada će Evropa plaćati Belorusiji za njen vazduh - naglasio je Lukašenko.

On je napomenuo da neke susedne zemlje trenutno troše do pet odsto svog BDP-a na vojne potrebe, što je veoma visok nivo. 

- Postavlja se pitanje zašto se to radi - rekao je Lukašenko. 

U vezi sa tim, on je naglasio da neće biti moguće "oteti" zapadni deo Belorusije ili Ukrajine, kao što je ranije bio slučaj, i naglasio da se to neće desiti.

- Ako nam dođete bez dozvole sa svojim gvozdenim čizmama, udarićemo - upozorio je predsednik Belorusije.

