LUKAŠENKO UPOZORAVA: Ako nam dođete bez dozvole sa svojim gvozdenim čizmama, udarićemo
BELORUSIJA se neće uplitati u rat osim ako ne bude spoljne agresije, izjavio je danas predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.
- Postoji potražnja za onim što Belorusija ima i što ova zemlja može da proizvede. Ali ovo su tako neizvesna i složena vremena koja moramo da izdržimo... Ako izdržimo, naša deca će živeti. Ako ne uspemo, uronićemo u ovaj ponor - rekao je Lukašenko, prenosi Belta.
Prema njegovim rečima, u svetu postoji više od 50 sukoba i ratova.
- Ne bismo želeli da budemo umešani u 51. Ali vam obećavam da ne želimo da se borimo, da se nećemo uplitati u ovaj rat ako nas ostave na miru. Upravo to je glavni zadatak predsednika i vlade - rekao je predsednik Belorusije.
On je kazao da Belorusija ima sve što joj je potrebno za normalan život, ali da mora da se pokrene.
- Bliži se trenutak kada će Evropa plaćati Belorusiji za njen vazduh - naglasio je Lukašenko.
On je napomenuo da neke susedne zemlje trenutno troše do pet odsto svog BDP-a na vojne potrebe, što je veoma visok nivo.
- Postavlja se pitanje zašto se to radi - rekao je Lukašenko.
U vezi sa tim, on je naglasio da neće biti moguće "oteti" zapadni deo Belorusije ili Ukrajine, kao što je ranije bio slučaj, i naglasio da se to neće desiti.
- Ako nam dođete bez dozvole sa svojim gvozdenim čizmama, udarićemo - upozorio je predsednik Belorusije.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
ZAŠTO JE OTKAZAN SUSRET TRAMPA I PUTINA? "Fajnenšel tajms" analizira - Ovo je razlog
31. 10. 2025. u 08:10
"OREŠNIK ODGOVOR NA PRETNjE": Lukašenko o razmeštanju raketnog sistema
28. 10. 2025. u 10:20
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)