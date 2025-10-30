Svet

IZBACIO BRATA IZ PALATE: Britanski kralj Čarls 3. oduzeo princu Endruu titule

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 10. 2025. u 20:51

KRALj Velike Britanije i Severne irske Čarls 3. oduzeo je svom mlađem bratu princu Endrjuu sve titule i počasne odlike i naložio mu iseljenje iz rezidencije, saopštila je danas Bakingemska palata.

ИЗБАЦИО БРАТА ИЗ ПАЛАТЕ: Британски краљ Чарлс 3. одузео принцу Ендруу титуле

Foto: Profimedia

U saopštenju se navodi da je princu formalno uručen zahtev da preda zakup vile Rojal Lodž i da će biti premešten u drugu privatnu rezidenciju.

Odluka je, kako je preneo Rojters, doneta zbog Endrjuovih veza s preminulim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Princ Endrju, osmi u redu za britanski presto, poslednjih nedelja ponovo je pod pritiskom javnosti nakon novih otkrića iz posthumnih memoara jedne od Epstinovih žrtava Virdžinije Đufre u kojima ga optužuje za seksualni napad.

Endrju je sve optužbe odbacio, ali je početkom meseca najavio da više neće koristiti titulu vojvode od Jorka niti odlikovanje Reda viteza.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEOČEKIVAN UDARAC ZA TRAMPA Izveštaj SAD: Izraelske jedinice počinile stotine mogućih kršenja ljudskih prava
Svet

0 0

NEOČEKIVAN UDARAC ZA TRAMPA Izveštaj SAD: Izraelske jedinice počinile stotine mogućih kršenja ljudskih prava

TAJNI izveštaj američkog vladinog nadzornog tela pokazao je da su izraelske vojne jedinice u Pojasu Gaze počinile nekoliko stotina mogućih kršenja ljudskih prava, što je suprotno američkim zakonima koji zabranju pomoć stranim jedinicama optuženim za takva dela, navode danas dvojica američkih zvaničnika koji su detalje izveštaja preneli listu Vašington post (WP).

30. 10. 2025. u 23:33

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi