IZBACIO BRATA IZ PALATE: Britanski kralj Čarls 3. oduzeo princu Endruu titule
KRALj Velike Britanije i Severne irske Čarls 3. oduzeo je svom mlađem bratu princu Endrjuu sve titule i počasne odlike i naložio mu iseljenje iz rezidencije, saopštila je danas Bakingemska palata.
U saopštenju se navodi da je princu formalno uručen zahtev da preda zakup vile Rojal Lodž i da će biti premešten u drugu privatnu rezidenciju.
Odluka je, kako je preneo Rojters, doneta zbog Endrjuovih veza s preminulim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.
Princ Endrju, osmi u redu za britanski presto, poslednjih nedelja ponovo je pod pritiskom javnosti nakon novih otkrića iz posthumnih memoara jedne od Epstinovih žrtava Virdžinije Đufre u kojima ga optužuje za seksualni napad.
Endrju je sve optužbe odbacio, ali je početkom meseca najavio da više neće koristiti titulu vojvode od Jorka niti odlikovanje Reda viteza.
