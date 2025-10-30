DEVOJKA PRONAĐENA MRTVA U TUŠ KABINI: Baka pretrpela strujni udar dok je pokušavala da zatvori vodu i spasi unuku

DVADESETOSMOGODIŠNjA žena pronađena je mrtva u svojoj tuš kabini, nakon sumnje na strujni udar, verovatno izazvan neispravnim grejačem.

Foto: Facebook/Solange Samantha Rizzetto / Drustvene mreze

Solanž Riceto upravo je završila s poslom i vratila se u svoj dom u Novelari, na severu Italije, kada je otišla da se istušira. Međutim, oko 3 sata ujutru, u noći između 26. i 27. oktobra, njena baka ju je pronašla beživotnu na podu.

Hitne službe su požurile na lice mesta i pokrenule istragu, a izveštaji navode da se detektivi fokusiraju na mali grejač pronađen u blizini tuša. Ženo telo je navodno začepilo odvod, izazivajući manju poplavu u kupatilu.

Iako se veruje da ju je možda udarila struja, tužioci su naložili obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti i proverilo da li je možda pretrpela iznenadnu bolest pre tragedije.

Baka pretrpela strujni udar dok je pokušavala da zatvori vodu

Tehnički stručnjaci pregledaju grejač i ceo električni sistem kuće kako bi se utvrdilo da li je došlo do kvara ili je instalacija bila u skladu sa bezbednosnim standardima.

Njena porodica je rekla da je grejač u tom trenutku bio isključen, što povećava mogućnost kratkog spoja ili iznenadne bolesti koja je dovela do njenog kolapsa. Navodno je i njena baka pretrpela blagi strujni udar dok je pokušavala da zatvori tekuću vodu.

Seoska kuća, koju je Solanžin otac kupio pre nekoliko godina, pregledava se kako bi se utvrdilo da li je bila opremljena prekidačem koji je namenjen prekidu struje u slučaju električnih kvarova.

Solanž je rođena u Havani na Kubi, a u Italiju se preselila u mladosti. Radila je kao konobarica u restoranu i vratila se kući posle smene pre nego što se dogodila tragedija. Prijatelji su je opisivali kao vedru, ljubaznu i uvek spremnu da pomogne drugima.

- Bila je izvanredna devojka, vrlo aktivna, uvek spremna da pomogne drugima, pozitivna, optimistična. Ne možemo da verujemo da je više nema.

Njen otac Roberto svoju pokojnu ćerku opisao je kao "zaista posebnu devojku", rekavši: "Bila je naša radost. Ovo je užasan trenutak za nas". Dodao je da je njegova supruga "nije dobro, veoma je uznemirena zbog onoga što se dogodilo", naglašavajući: "Moramo biti uz nju".

Novine su izvestile da je SolanŽ bila veoma bliska sa svojom bakom i da je samo nekoliko dana ranije podelila poruku punu ljubavi povodom njenog rođendana. "Srećan rođendan, bako, ti si i uvek ćeš biti najbolji deo mene".

(Miror)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć