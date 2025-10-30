IZVESTITELJKA UN OPTUŽILA 63 ZEMLJE UKLJUČUJUĆI SAD: Za saučesništvo u genocidu u Gazi

SPECIJALNA izvestiteljka Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije, italijanska pravnica Frančeska Albaneze, u svom izveštaju komitetu Generalne skupštine UN optužila je 63 zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države i Italiju, za saučesništvo u "genocidu" koji je, kako je navela, trenutno u toku u Pojasu Gaze.

Albaneze je u izveštaju na 24 strane, istakla da su ove zemlje odgovorne za "naoružavanje, uspostavljanje i zaštitu militarizovanog izraelskog aparthejda", čime su dozvolile da projekat kolonijalnog naseljavanja "metastazira u genocid", prenela je TV Rai.

Albaneze, koja se putem video linka uključila iz Južne Afrike, istakla je u izveštaju pred GS UN, da ova podrška Izraelu ima razne forme, posebno optuživši SAD za "diplomatsko zataškavanje", u saradnji sa zemljama kao što su Nemačka, Francuska, Velika Britanija, Holandija, Poljska, Austrija, Italija, Turska i Egipat.

Kako je navela, ove zemlje su nastavile, ili olakšale, isporuku i tranzit oružja za Izrael, jasno kršeći svoju obavezu da spreče genocid.

Italijanski ambasador u UN, Mauricio Masari, odbacio je taj dokument, ocenivši da mu "apsolutno nedostaju kredibilitet i nepristrasnost".

On je dodao da sadržaj njenog izveštaja izlazi izvan okvira mandata specijalne izvestiteljke, posebno u vezi ocena o saradnji trećih zemalja i Međunarodnog krivičnog suda (ICC).

Izraelski ambasador u UN Deni Danon, optužio je Albaneze da širi "anti-semitsku retoriku", nazvavši je "neuspešnom vešticom", a njen izveštaj "još jednom stranicom u knjizi čini", navela je TV Rai.

Predstavnik Mađarske takođe je izrazio zabrinutost povodom anti-izraelskih predrasuda u izveštaju Albanezeove.

Izvestiteljka UN oštro je odgovorila na optužbe i na nadimak koji joj je dao izraelski ambasador, rekavši da bi, kada bi imala čarobne moći, to iskoristila da "zaustavi jednom zauvek izraelske zločine, kako bi odgovorni završili iza rešetaka".

Istup i izveštaj Albaneze izazvali su podeljene reakcije na italijanskoj političkoj sceni, pri čemu ju je većinska vladajuća stranka Braća Italije optužila da je diskreditovala UN, dok su opozicione partije, kao što su Zeleni, Alijansa levice i Pokret 5 zvezda, izrazili punu solidarnost sa italijanskom pravnicom, preneo je italijanski javni servis.

