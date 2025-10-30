POLJSKA HITNO ZATVORILA SVE AERODROME: NATO snage u pripravnosti zbog ovoga

Svet

POLjSKA je privremeno zatvorila aerodrome u Radomu i Lublinu

ПОЉСКА ХИТНО ЗАТВОРИЛА СВЕ АЕРОДРОМЕ: НАТО снаге у приправности због овога

Foto: Pixabay

Kako se navodi u saopštenju Agencije za vazdušni saobraćaj (PANSA), do zatvaranja aerodroma je došlo usled vojnih aktivnosti u svom vazdušnom prostoru. 

Odluka je doneta nakon što su poljske i savezničke snage pokrenule operacije kao odgovor na ruske napade u Ukrajini.

– Na zahtev vojske, izdata je direktiva o ograničenju letenja, što uključuje privremeno zatvaranje aerodroma u Radomu i Lublinu – izjavio je portparol PANSA Marćin Hadaj za TVN24.

Prema njegovim rečima, u istočnom delu zemlje uvedene su restrikcije u vazdušnom prostoru i svi letovi moraju da izbegavaju to područje. Zatvaranje će trajati oko sat vremena, ali „konačnu odluku donose vojni organi“.

Napetosti na istočnom krilu NATO-a rastu iz dana u dan. Od septembra su zabeleženi brojni incidenti – ruski vojni avioni narušili su estonski vazdušni prostor, dok su dronovi ušli u Poljsku.

Najnoviji incident dogodio se u utorak, kada su poljski lovci presreli ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora, koji je leteo bez plana leta i sa isključenim transponderom.

