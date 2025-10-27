NEMCI OKREĆU GLAVU OD BERLINA : Četvrtina građana misli da upravljaju "tajne sile", a petina da ih mediji obmanjuju

MOJ mozak me štiti! Ovaj natpis na plakatu demonstranta u Frankfurtu "uperen" ka policijskom vozilu, svedoči o gubitku poverenja Nemaca u vlast i njene isturene poluge. Činjenicu da Nemci sve više okreću glavu od zvaničnog Berlina, potvrđuje i novo istraživanje Univerziteta Hohenhajm iz Štutgarta, po kome čak četvrtina građana misli da državnom politikom upravljaju "tajne sile", a petina veruje da mediji sistematski obmanjuju stanovništvo.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIC

Nezadovoljstvo aktuelnom vlašću nastoje da objasne silama van državnog vrha, što proizilazi iz rezultata Monitora demokratije, ankete koja svake godine meri poverenje u institucije. Sada je sondažu na uzorku većem od 4.000 građana tokom avgusta i septembra sproveo institut Forsa. Postavljeno je 18 tvrdnji, a neke su sa elementima "teorija zavere". Zadatak ispitanika je bio da ocene u kojoj meri se slažu sa njima.

Kako prenosi Dojče vele rezultati ankete pokazuju da skoro petina Nemaca ima izražen, kako ocenjuje,"populistički pogled na svet". Na istoku države taj udeo je znatno veći, 28 odsto, a na zapadu 15 procenata.

Po mišljenju anketiranih, "najistinitija" je tvrdnja da se u Nemačkoj ne sme reći ništa loše o strancima, a da te odmah ne proglase rasistom. Sa ovom izjavom složilo se 45 odsto ispitanih.

Tvrdnja da "nemačko društvo potkopava islam" dobila je saglasnost trećine anketiranih, a samo malo manje ljudi, 27 odsto, misli da postoje tajne organizacije koje imaju veliki uticaj na političke odluke. Tvrdnja da su "političari samo marionete sila koje stoje iza njih", naišla je na odobravanje 23 procenta anketiranih.

Tvrdnja da se u Nemačkoj ne sme izneti sopstveno mišljenje poklopila se sa stavom petine građana, dok dve trećine misli suprotno.

Više od petine ispitanih smatra da mediji i politika rade zajedno da bi manipulisali ljudima. Sličan procenat veruje da mediji objavljuju samo ono što vlast odobri i da namerno izostavljaju važne teme.

Anketa je potvrdila da postoje velike razlike između stranaka i njihovih simpatizera, pa je tako 84 odsto desnih suverenista, okupljenih oko Alternative za Nemačku (AfD), saglasno sa "populističkim tezama", dok među Zelenima saglasnosti gotovo da nema.

Profesor Frank Bretšnajder, autor istraživanja, ukazuje da rezultati istraživanja odražavaju duboko nezadovoljstvo radom vlade demohrišćanina Fridriha Merca, kao i njene prethodnice, bivšeg socijaldemokratskog kancelara Olafa Šolca.

Na putu diktature

TRI četvrtine ispitanih i dalje veruje da je Nemačka demokratska zemlja, dok 14 odsto misli da ona sve više liči na diktaturu. Na istoku to misli čak 24 odsto, a na zapadu upola manje. Osobe koje ukazuju poverenje vlastima u Berlinu i dalje se tradicionalno informišu iz novina i TV-a, dok suprotni tabor veruje samo društvenim mrežama.