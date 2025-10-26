DEČAK PROGUTAO 100 SNAŽNIH MAGNETA: Četiri dana trpeo nesnosne bolove, nakon čega je usledila borba za njegov život

TRINAESTOGODIŠNjI dečak iz Novog Zelanda hitno je operisan nakon što je progutao 100 magneta kupljenih putem interneta, preneli su danas lokalni mediji.

Dečak je četiri dana imao bolove u stomaku, nakon čega je primljen u bolnicu Tauranga na novozelandskom Severnom ostrvu, preneo je New Zealand Medical Journal. Lekari su ustanovili da su se magneti spojili i formirali četiri lanca unutar njegovih creva. Hirurzi su potom izvadili magnete i uklonili delove dečakovih oštećenih creva. Kako su naveli lekari, dečak je progutao između 80 i 100 neodimskih magneta velike snage veličine 5x2 milimetara, sedam dana pre hospitalizacije, Dečak, čiji identitet nije naveden, je nakon osam dana otpušten iz bolnice.

Vlasti Novog Zelanda zabranile su 2013. godine prodaju malih snažnih magneta, nakon što je vlada upozorila da bi deca mogla da zadobiju ozbiljne povrede ako ih progutaju, bilo iz znatiželje, ili dok se igraju s njima. Tadašnji novozelandski ministar za zaštitu potrošača Sajmon Bridžis izjavio je da, iako se ovi magneti obično prodaju odraslima kao igračke za kancelariju i mnogi brendovi imaju stroga bezbednosna upozorenja, oni predstavljaju preveliki rizik za decu. On je kao argument naveo prethodne hospitalizacije dece u SAD i Australiji.

Kako je naveo "New Zealand Medical Journal", sprovođenje dugogodišnje zabrane magneta predstavlja izazov, jer oni i dalje mogu lako da se kupe onlajn putem. Prema navodima lista, iako ovi zakoni mogu da se sprovode lokalno, teže je regulisati proizvode koje isporučuju strani trgovci na velikim onlajn tržištima. U izveštaju se navodi da su magneti kupljeni putem kineske onlajn platforme Temu, a iz ove kompanije u izjavi za NBC Njuz rekli su da još ne mogu da potvrde da li su dotični magneti kupljeni putem njove platforme.

