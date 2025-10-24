RUSI MODERNIZOVALI SVOJE VEĆ RAZORNO ORUŽJE: "Ovo samo pokazuje da žele da unište Ukrajinu"

RUSIJA je počela da koristi dalekometne klizne vođene bombe (KAB) za napade na stambene oblasti daleko iza linije fronta, što predstavlja novi oblik eskalacije rata, piše Kijev independent.

Foto: Profimedia

Napadi na gradove duboko u pozadini

Tokom protekle nedelje Moskva je prvi put ovim oružjem gađala Mikolajev, Poltavu i grad Lozovu u Harkovskoj oblasti. Lozova, koja se nalazi 150 kilometara od linije fronta, pogođena je bombom UMPB-5R 18. oktobra, koja je pogodila stambeni kvart, povredivši petoro civila i uništivši više kuća.

Prema izveštajima, Odesa je 24. oktobra takođe prvi put bila meta ovakvih napada.

Ovi udari predstavljaju zabrinjavajući pomak, jer Rusija sada koristi još jedan tip dalekometnog oružja kojim može da pogađa gradove duboko u pozadini Ukrajine, proširujući područja koja su se do sada smatrala „bezbednijim“ za civile i infrastrukturu.

Foto: Profimedia

- Kombinacija intenzivnih dronskih napada tokom prethodnih meseci i nove liste ciljeva pokazuje koordinisan napor da se oslabi moral i podrška ratu u Ukrajini, dovodeći posledice do samih urbanih središta - izjavio je Ves Rambo, saradnik Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), za Kijev independent.

Tačni razlozi zašto Rusija sada više koristi pogonske klizne bombe ostaju nejasni.

- Pitanja na koja je nemoguće odgovoriti su: da li ovo oružje zamenjuje neki drugi sistem koji bi inače bio upotrebljen za iste udare? Da li se klizne bombe koriste zato što nema dovoljno krstarećih raketa? Ili je možda reč o problemima u proizvodnji dronova? Ima puno nepoznanica - kaže Rambo.

Šta je KAB?

KAB je ruska vođena vazdušna bomba opremljena krilima i preciznim sistemima za navođenje — GPS, laserskim ili infracrvenim sistemima.

Za razliku od klasičnih bombi koje slobodno padaju, KAB može da klizi desetinama kilometara pre udara, što omogućava avionima da ih ispuštaju sa bezbedne udaljenosti.

Težina bojevih glava varira u zavisnosti od modela — od oko 300 kilograma do 1,5 tona, što je dovoljno da uništi višespratnice.

Na početku rata, Rusija se oslanjala na zalihe sovjetskih FAB-250, FAB-500 i FAB-1500 bombi, ali su piloti morali da lete opasno blizu ukrajinske protivvazdušne odbrane.

- Pitanje je bilo kako ih naterati da klize dalje i da menjaju putanju u letu. Odgovor je bio grub, ali efikasan - Unifikovani modul za klizanje i korekciju (UMPK), koji im je dao i podizanje i ograničenu kontrolu - objasnio je Konstantin Krivolap, avio-inženjer i bivši test-inženjer u konstruktorskom birou Antonov, za Kijev independent.

Najnovija nadogradnja: Domet do 200 kilometara

Rusija je nedavno ušla u serijsku proizvodnju nove generacije KAB bombi, koje sada, prema procenama, imaju domeće do 200 kilometara.

- Jedno testiranje dostiglo je 193 kilometra. Ovo oružje je prvo korišćeno protiv Dnjepra, a sada ga vidimo i u drugim gradovima - izjavio je Vadim Skibicki, zamenik načelnika ukrajinske vojne obaveštajne službe (GUR), tokom foruma Energy That Sustains Ukraine 20. oktobra.

Foto: Profimedia

Nova nadogradnja, kako se veruje, proizilazi iz unapređenog UMPK sistema, koji sada verovatno uključuje dodatni pogon, omogućavajući avionima da ispuštaju bombe van dometa ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Zašto Rusija usavršava KAB bombe

Prema rečima Vesa Ramba, ovaj potez pokazuje nemoć Rusije da ostvari vazdušnu nadmoć nad Ukrajinom.

- Dodavanje pogona kliznim bombama ukazuje na uspeh ukrajinske protivvazdušne odbrane. To znači da Rusija nije uspela da stekne kontrolu nad nebom, pa mora da produži domet svojih bombi da bi pogodila ciljeve - objašnjava on.

Leteći van dometa frontalnih PVO sistema, ruski avioni smanjuju rizik od obaranja, ali ova taktika ima cenu.

Foto: Profimedia

- Svakom nadogradnjom svaki napad postaje skuplji. Iako su ove bombe i dalje jeftinije od krstarećih raketa, dodavanje pogona povećava cenu njihove upotrebe - dodaje Rambo.

Prirodna evolucija rata

Vojni analitičari ovaj razvoj događaja vide kao deo prirodnog ciklusa prilagođavanja u ratu.

- Rusija primenjuje jedan metod vazdušnih i raketnih napada, Ukrajina pronalazi protivmere, a Rusija onda traži nova rešenja. Taj ciklus će se nastaviti sve dok rat traje - kaže Rambo.

Krivolap se slaže sa tim, dodajući da nove modifikacije KAB-a ne menjaju suštinski situaciju na bojnom polju:

- Ovo samo pokazuje da Rusi, kao i pre, žele da unište Ukrajinu i nastavljaju da traže nove načine da to postignu. Osim dodatnog razaranja i demoralizacije civila, ova nadogradnja KAB-a ne donosi ništa suštinski novo na front.