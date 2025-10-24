OVO JE VREME ZA PRITISAK NA MOSKVU Makron i Starmer: Postoji potreba za jačanjem vojne podrške Ukrajini i korišćenjem ruske imovine

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron izjavio je danas putem video linka iz Pariza na sastanku Koalicije voljnih, koji se održava u Londonu, da postoji potreba za jačanjem vojne podrške Ukrajini.

Foto Tanjug/AP/Henry Nicholls

-Moramo da nastavimo da pojačavamo našu vojnu podršku Ukrajini, kapacitete za protivvazdušnu odbranu, sposobnosti za dalekometne udare, bespilotne letelice i protivbespilotne sisteme, rekao je on, prenosi BBC.

Takođe, je kazao da će Ukrajini biti isporučene nove rakete i da će dodatna obuka biti obezbeđena u narednim nedeljama.

Makron je dodao da sankcije EU, koja je sada odobrila 19. paket, treba da utiču na finansiranje ruskog ratnog napora.

On je rekao da je Koalicija voljnih definisala strategiju za podršku budućoj bezbednosti Ukrajine da bi ona mogla da se odbrani od eventualnog budućeg napada.

Makorn je ponovio da postoje planovi za raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini kada sukobi prestanu.

Foto Tanjug/AP/Henry Nicholls

Prema njegovim rečima, te snage će pomoći u obezbeđivanju ukrajinskog neba, mora i obnovi njenih oružanih snaga.

Makron je naglasio da će te snage imati podršku i doprinos 25 zemalja učesnica.

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je nakon obraćanja Makrona, da evropski lideri Koalicije voljnih moraju da se dogovore da završe posao korišćenja zamrznute ruske imovine za jačanje odbrane Ukrajine.

-Moramo da se dogovorimo da završimo posao oko ruske suverene imovine i oslobodimo milijarde kako bismo pomogli da se finansira odbrana Ukrajine, rekao je Starmer evropskim liderima na sastanku u Londonu, prenosi Rojters.

On je istakao da je Velika Britanija spremna da deluje u skladu sa EU da bi to što brže pokrenula napred.

Starmer je optužio ruskog predsednika Vladimira Putina da je u poslednjih nekoliko dana odbio prilike za pregovore.

-Umesto toga, on postavlja smešne zahteve za ukrajinsku teritoriju koju ne bi mogao da zauzme silom, istakao je on.

Prema Starmerovim rečima, to je neprihvatljivo.

Britanski premijer je dodao da Putin napada civile i energetsku infrastrukturu.

-Ovo je vreme za pritisak, naglasio je on.

U Londonu se održava sastanak Koalicije voljnih, na kojem su prisutni i novi članovi, uključujući dodatnih 20 zemalja koje će se pridružiti zajedničkom pozivu za veću međunarodnu saradnju i podršku Ukrajini.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć