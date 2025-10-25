SVE MANJE VERUJU POLITIČARIMA: Četvrtina građana Nemačke smatra da mediji i politika rade zajedno i manipulišu ljudima

MOJ mozak me štiti!

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Ovaj natpis na plakatu demonstranta u Frankfurtu "uperen" ka policijskom vozilu, svedoči o gubitku poverenja Nemaca u vlast i njene isturene poluge. Činjenicu da Nemci sve više okreću glavu od zvaničnog Berlina, potvrđuje i novo istraživanje Univerziteta Hohenhajm iz Štutgarta, po kome čak četvrtina građana misli da državnom politikom upravljaju "tajne sile", a petina veruje da mediji sistematski obmanjuju stanovništvo.

Nezadovoljstvo aktuelnom vlašću, nastoje sebi da objasne silama van državnog vrha, nameće se iz rezultata takozvanog Monitora demokratcije, ankete koja svake godine meri poverenje u insitutucije.Sada je sondažu na uzorku većem od 4.000 građana tokom avgusta i septembra sproveo insitut Forsa. Postavljeno im je 18 tvrdnji, a neke su sadržale elemente teorija zavere. Zadatak ispitanika je bio da ocene u kojoj meri se slažu sa ponuđenm tvrdnjama.

Kako prenosi Dojče vele rezultati ankete pokazuju da skoro petina Nemaca ima izražen populistički pogled na svet. Na istoku države taj udeo je znatno veći, 28 odsto, a na zapadu, 15 procenata.

Po mišljenju anketiranih, "najistinitija" je tvrdnja da se u Nemačkoj ne sme reći ništa loše o strancima, a da te odmah ne proglase rasistom. Sa ovom izjavom složile se 45 odsto ispitanih.

Tvrdnja da "nemačko društvo potkopava islam" dobila je saglasnost trećine anketiranih, a samo malo manje ljudi (27 odsto), misli da postoje tajne organizacije koje imaju veliki uticaj na političke odluke. Tvrdnja da su "političari samo marionete sila koje stoje iza njih", naišla je na odobravanje 23 procenta anketiranih.

Tvrdnja da se u Nemačkoj ne sme reći svoje mišljenje poklopila se sa stavom petine građana dok dve trećine, ipak, misli suprotno.

Više od petine ispitanih smatra da mediji i politika rade zajedno da bi manipulisali ljudima. Sličan procenatveruje da mediji objavljuju samo ono što vlast odobri i da namerno izostavljaju važne teme.

Anketa je potvrdila da postoje velike razlike između stranaka i njihovih simpatizera, pa je tako 84 odsto desnih suverenista, okupljenih oko Alternative za Nemačku(AfD) saglasno sa populističkim tezama, dok među Zelenima saglasnosti gotovo da nema.

Profesor Frank Bretšnajder, autor istraživanja zaključuje da se populisti i dalje ozivaju na iste obrasce, a to je da veruju u jeinstvenu volju naroda koju, navodno, potiskuju unutrašnje i spoljne sile. U prve ubrajaju političke elite i medije, a u druge, EU. globalizaciju i islam.

On ukazuje da rezultati istraživanja odražavaju duboko nezadovoljstvo radom sadašnje vlade demohrišćanina Fridriha Merca, kao i njene prethodnice, bivšeg socijaldemokratskog kancelara Olafa Šolca.

Sve više diktatura?

TRI četvrtine ispitanih i dalje veruje da je Nemačka demokratska zemlja dok 14 odsto misli da ona sve više liči na diktaturu. Na istoku to misli čak 24 odsto, a na zapadu upola manje. Osobe koje ukazuju poverenje vlastima u Berlinu i dalje se tradicionalno informišu iz novina i TV, dok suprotni tabor veruje samo društvenim mrežama.