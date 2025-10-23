TRAMP PORUČIO NETANJAHUU: Bibi, ako to uradiš...

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi Izrael izgubio "svu podršku" Sjedinjenih Američkih Država ako bi pokušao da nastavi aneksiju okupirane Zapadne obale.

Foto whitehouse.gov

-To se neće desiti. Neće se desiti. Neće se desiti zato što sam dao reč arapskim zemljama. I to sada ne možete da uradite. Imali smo veliku arapsku podršku. Neće se desiti zato što sam dao reč arapskim zemljama. Neće se desiti. Izrael bi izgubio svu podršku Sjedinjenih Država ako bi se to desilo, rekao je Tramp u intervjuu za časopis Tajm od 15 oktobra koji je objavljen danas.

On je rekao da je "naterao" izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da zaustavi rat protiv Hamasa u Gazi i da bi on u suprotnom "možda trajao godinama"

-Rekao sam Bibiju: „Bibi, ne možeš se boriti protiv sveta. Možeš se boriti u pojedinačnim bitkama, ali svet je protiv tebe. A Izrael je veoma malo mesto u poređenju sa svetom. Znate, zaustavio sam ga, jer bi on samo nastavio. Moglo je da traje godinama. Trajalo bi godinama. I zaustavio sam ga, i svi su se okupili kada sam zaustavio, bilo je neverovatno, rekao je Tramp.

On je objasnio da je Izrael postajao "veoma nepopularan" i da je na to mislio kad je rekao "svet".

-Postoji mnogo sila tamo napolju, u redu, sila van regiona. I u svakom slučaju, on je postupio ispravno. Sada, ako su se ponašali loše i svi to znaju, ne bismo imali problema da uđemo. Da li razumete šta mislim? - rekao je američki predsednik.

On je pokušaj izraelskog napada na lidere Hamasa u Kataru nazvao "greškom" koja je bila "strašna", napominjući da je to ipak "stvorilo zamah ka sporazumu".

-I kada je napravio tu jednu taktičku grešku, onu u vezi sa Katarom, i to je bilo užasno, ali zapravo, i ja sam to zapravo rekao emiru, to je bila jedna od stvari koja nas je sve okupila, jer je bilo toliko neodmereno da je nekako nateralo sve da urade ono što moraju, naveo je američki lider.

On je ocenio i da će Izrael i Saudijska Arabija normalizovati odnose do kraja godine i dodao da će u nekom trenutku posetiti Pojas Gaze.

Tramp je takođe rekao da ne vidi predsednika Palestinske uprave Mahmuda Abasa kao vođu Palestinaca.

-Pa, uvek sam se slagao sa njim. Uvek sam ga smatrao razumnim, ali verovatno nije. Ali uvek sam ga smatrao razumnim, kao, znate, videli ste ga kako mi prilazi i nije mogao biti prijateljskiji... Oni trenutno nemaju vođu, barem ne vidljivog vođu, a zapravo ga i ne žele, jer je svaki od tih vođa ubijen..., naveo je Tramp.

Prema njegovim rečima, Bliski istok, do sada, nikada nije bio ujedinen.

-Sada je zaista ujedinen, osim Hamasa, koji je marginalna grupa, a Hamas je, teoretski, takođe ujedinen, potpisali su dokument. Znate, složili su se sa svim ovim stvarima. Sada mogu da idu protiv toga. To je u redu, i onda nikome ne bi smetalo da uđemo i da ih kritikujemo, zaključio je Tramp.

Tanjug

