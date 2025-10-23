Svet

MAĐARSKA POZVALA AUSTRIJSKOG AMBASADORA NA RAZGOVOR: "Skandalozno i nečuveno"

Новости онлине

23. 10. 2025. u 17:49

MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, izjavio je danas da je Mađarska pozvala da razgovor u Ministarstvo austrijskog ambasadora zbog sprečavanja ulaska u Austriju posebnog voza koji je prevozio navijače fudbalskog kluba Ferencvaroš.

МАЂАРСКА ПОЗВАЛА АУСТРИЈСКОГ АМБАСАДОРА НА РАЗГОВОР: Скандалозно и нечувено

Foto: Profimedia

On je na Fejsbuku napisao da je potez kojim se zabranjuje ulazak navijača u Austirju da bi prisustvovali fudbalskoj utakmici Ferencvaroš-FK Salcburg skandalozan i nečuven, prenosi MTI.

Sijarto je instakao da su se austrijska železnička kompanija OEBB i policija međusobno optuživali, ostavljajući "sve na cedilu", dok su mađarski konzuli bili na licu mesta i pokušali da intervenišu kod Austrijanaca.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve
Svet

0 0

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve

"DRŽALI su ga u sedaciji, pa se probudio i činilo se da ima nade. Svi su se nadali njegovom oporavku. Ali bolest se vratila sa osvetom, brzo se širila i počela je da pogađa njegove organe."

23. 10. 2025. u 22:26

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM