MAĐARSKA POZVALA AUSTRIJSKOG AMBASADORA NA RAZGOVOR: "Skandalozno i nečuveno"
MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, izjavio je danas da je Mađarska pozvala da razgovor u Ministarstvo austrijskog ambasadora zbog sprečavanja ulaska u Austriju posebnog voza koji je prevozio navijače fudbalskog kluba Ferencvaroš.
On je na Fejsbuku napisao da je potez kojim se zabranjuje ulazak navijača u Austirju da bi prisustvovali fudbalskoj utakmici Ferencvaroš-FK Salcburg skandalozan i nečuven, prenosi MTI.
Sijarto je instakao da su se austrijska železnička kompanija OEBB i policija međusobno optuživali, ostavljajući "sve na cedilu", dok su mađarski konzuli bili na licu mesta i pokušali da intervenišu kod Austrijanaca.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)