MAĐARSKA POZVALA AUSTRIJSKOG AMBASADORA NA RAZGOVOR: "Skandalozno i nečuveno"

MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, izjavio je danas da je Mađarska pozvala da razgovor u Ministarstvo austrijskog ambasadora zbog sprečavanja ulaska u Austriju posebnog voza koji je prevozio navijače fudbalskog kluba Ferencvaroš.

Foto: Profimedia

On je na Fejsbuku napisao da je potez kojim se zabranjuje ulazak navijača u Austirju da bi prisustvovali fudbalskoj utakmici Ferencvaroš-FK Salcburg skandalozan i nečuven, prenosi MTI.

Sijarto je instakao da su se austrijska železnička kompanija OEBB i policija međusobno optuživali, ostavljajući "sve na cedilu", dok su mađarski konzuli bili na licu mesta i pokušali da intervenišu kod Austrijanaca.