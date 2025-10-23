"SLAVA MAĐARSKOJ" Orban o ratu u Ukrajini: Sve bi bilo gotovo da Brisel nije omeo Trampovu mirovnu misiju

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da Mađarska neće ići u rat i umreti za Ukrajinu, kao i da bi rat bio završen da Brisel nije ometao mirovnu misiju američkog predsednika Donalda Trampa.

"Sada smo snažna, suverena nacija koja ima dostojanstvo, koja se čuva i čuva svoju budućnost - bez obzira na to koliko puta izdajice vikali 'Slava Ukrajini. Naš odgovor će biti samo: 'Slava Mađarskoj'", rekao je Orban obraćajući se velikom broju pristalica na Maršu mira na Košutovom trgu u Budimpešti povodom obeležavanja dana početka nacionalnog ustanka protiv komunističke vlasti 1956. godine, prenosi Mađar Nemzet.



"Nećemo se odreći svog novca niti oružja. Nećemo ići u rat niti umreti za Ukrajinu, već ćemo živeti za Mađarsku", poručio je mađarski premijer.

Najavio je da će u narednim mesecima morati da razgovara i sa "prevarenim Mađarima".

"Ne sa vođama, oni imaju svoje gospodare... Brisel bi danas doneo opasnost Mađarskoj, ne razvoj, već rat. Time ne bi podržali promenu vlasti, već birokrate u Briselu, koji ne podržavaju bolji život, već povećanje poreza, poreza na penzije, ukidanje smanjenja komunalnih usluga i smanjenje porodičnih davanja", istakao je on.

On je naglasio da je Marš mira, najveća politička snaga Mađarske i "najvažniji političkim pokretom u Evropi".

Prema rečima premijera, "kada mađarsko srce kuca, ceo svet ga čuje".

"Čuo ga je 1956. i zadrhtao. Budimpešta je dala primer porobljenim narodima", podvukao je Viktor Orban, napominjući da "bez Mađara komunizam nikada ne bi pao" i da je 1956. godina dokaz da su Mađari uvek svetu davali više nego što su od njega primali.

"Od 1956. godine svi znaju da na zemlji postoji narod čija je duša sloboda", primetio je.

Obraćajući se mladima, Orban je upitao da li Mađarska ponovo može da računa na njih, napomunjići da se danas "stvarnost zamenjuje virtuelnim prostorima" i da je teško znati šta je manipulacija, a šta stvarnost.

"Mađarska je stvarna, sloboda za koju su se vaši bake i dede borili i za koju su ginuli je stvarna. Napad je stvaran, naš mir, naša sloboda i naša bezbednost su ugroženi, a stvarnost je da ste i vi potrebni da branite Mađarsku", naglasio je Orban.

Prema njegovim rečima, ako mladi ljudi žele da ono što rade ima težinu, trebalo bi da se zalažu za pravu stvar.

"Branite ono što je najplemenitije. Briselska imperija želi da budete Evropljani bez države. Vreme je za pobunu", istakao je predsednik mađarske vlade.

Napomenuo je da veruje da i mladi ljudi mogu da budu patriote, slobodni i ponosni Mađari.

"Ali briselska infuzija mora da bude izbačena. Probudite se, buntovnici, vaša domovina čeka", poručio je Orban. Kako je naveo, uvek postoje oni koji su spremni su da pošalju više oružja i novca Ukrajini.

"Rat bi bio završen da Brisel nije ometao mirovnu misiju američkog predsednika. Da je Donald Tramp bio predsednik, rat ne bi izbio, a da ga sada nisu ometali, već bi bio mir. Ovo nije naš rat", rekao je Orban.

On je podsetio da je Evropa potrošila 85 milijardi evra na "ovaj beznadežni rat, a sada Evropljani žele da izvuku još desetine milijardi, uključujući i iz naših džepova".

Dok god rat traje, dodao je Orban, neće biti ekonomskog razvoja u Evropi, a Briselu je, kako je naveo, ponestalo novca, ali želi da ratuje.

"Zato žele da povećaju poreze, oporezuju penzije i ukinu smanjenje komunalnih usluga", istakao je on.

Prema njegovim rečima, EU govori o podršci Ukrajini, ali je podela Ukrajine već na dnevnom redu. dodao je da Ukrajina odavno više nije suverena, nezavisna i autonomna.

"Ukrajina se loše odnosi prema Mađarima, ali naša zemlja i dalje pomaže u sklapanju mira. Mi smo jedina zemlja u Evropi gde se može postići mir i spremni smo za to", poručio je mađarski premijer.

On je ponovio da je Mađarska protiv ulaska Ukrajine u EU i NATO.

"Ne želimo i nećemo pripadati federalnom sistemu sa Ukrajinom. Oni ne mogu biti članovi ni vojnog ni ekonomskog saveza. Partnerstvo da, članstvo ne. To je ono što zahtevaju mađarski interesi", dodao je.

Istakao je i da su preostala dva izbora: rat ili mir.

"Nemamo gde da se povučemo, rat bi nam oduzeo budućnost. Mađarska stoji na putu briselskim ratnim huškačima. Godine 1956. došli su sa tenkovima, sada sa finansijskim sankcijama. Kao što su tada pronašli svoje ološe, sada imaju tumače briselskog master plana", rekao je Orban.

Kako je naveo, Mađarska mora da pokaže svetu da postoji nacija u srcu Evrope koja se ne plaši da ide svojim putem.

"Postoji nacija koja neće popustiti pred ucenama, koja neće popustiti pred olujom istorije. I dok god smo ovde na ovom prostoru, i dok god postoji i jedan Mađar na zemlji, postojaće neko ko će reći: ovde će biti mir jer želimo mir, i biće slobode jer smo rođeni za slobodu", zaključio je Orban.

